Lunedì 20 aprile, il Palacio de Cibeles di Madrid si trasformerà ancora una volta nel tempio dello sport mondiale: la sua suggestiva Glass Gallery ospiterà la cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2026, giunta alla sua edizione più attesa, che celebra le migliori imprese sportive del 2025 e oltre due decenni del movimento Laureus, capace di raggiungere positivamente più di sette milioni e mezzo di giovani in tutto il mondo.

La capitale spagnola, che ha già accolto le due edizioni precedenti, si conferma cornice ideale per un evento che distribuisce l’iconica statuetta soprannominata l'”Oscar dello Sport”, riconoscendo talento, successo ed eccellenza a livello globale. E quest’anno, la serata si preannuncia particolarmente storica già a partire da chi la condurrà sul palco.

Per la prima volta in assoluto, due atleti terrranno le redini della cerimonia: Novak Djokovic ed Eileen Gu. Prima di loro, il ruolo era stato affidato a stelle di Hollywood come Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson e Benedict Cumberbatch, mentre soltanto nel 2025 Lindsey Vonn era diventata la prima sportiva a condurre l’evento. Djokovic porta sul palco cinque titoli di Laureus World Sportsman of the Year (record eguagliato), la medaglia d’oro olimpica e il primato assoluto di 24 titoli nei tornei del Grande Slam in singolare maschile; Eileen Gu, Laureus World Action Sportsperson of the Year 2023 e Ambasciatrice Laureus, è la sciatrice freestyle più decorata nella storia dello sport, pluricampionessa olimpica e mondiale. A completare questo vero e proprio “Dream Team” di presentatori ci sarà anche Amanda Davies, la nota anchor sportiva internazionale, che tornerà a condurre interviste esclusive con i vincitori direttamente dalla Laureus Winners Room.

Gli ospiti speciali renderanno la serata ancora più ricca: Simone Biles, la ginnasta più decorata della storia con cinque statuette Laureus all’attivo, parteciperà come Ambasciatrice; accanto a lei sfileranno Xavi Hernandez, oltre 1.000 partite professionistiche con il Barcellona e campione del mondo 2010 con la Spagna, e Fabio Capello, Ambasciatore Laureus con una carriera in panchina che ha toccato Milan, Real Madrid, Roma, Juventus e le nazionali di Inghilterra e Russia. Presente anche la tennista spagnola Garbiñe Muguruza, ex numero uno mondiale, mentre dall’Italia arriveranno Jasmine Paolini, oro olimpico nel doppio a Parigi 2024, vincitrice del Roland Garros 2025 e trascinatrice della nazionale femminile ai titoli di Billie Jean King Cup 2024 e 2025, la schermitrrice paralimpica Bebe Vio, premiata con il Laureus Disability Award nel 2017, e il nuotatore paralimpico Simone Barlaam, quattro ori ai Mondiali 2025 di Singapore.

La serata renderà omaggio anche al discorso storico tenuto da Nelson Mandela, primo Patrono di Laureus, nel maggio 2000 alla prima edizione degli Awards: fu quel momento a dare vita al movimento mondiale Sport for Good.

I candidati e come seguire la cerimonia

Sul fronte delle nomination, la competizione si preannuncia serrata. Per il titolo di Laureus World Sportsman of the Year 2026 è di nuovo in corsa Mondo Duplantis, detentore del record mondiale nell’asta e già vincitore del premio nel 2025, ma dovrà vedersela con due rivali di assoluto livello: Carlos Alcaraz, autore di due titoli del Grande Slam nel 2025, e Jannik Sinner, campione agli Australian Open e a Wimbledon nello stesso anno. Tre nomi, tre storie diverse, e la certezza che chiunque vinca sarà una scelta difficilissima da contestare.

Per la Sportswoman of the Year 2026 le candidate sono Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone e Aryna Sabalenka, un gruppo che attraversa calcio, atletica, nuoto e tennis. Nella categoria Breakthrough of the Year figurano invece Désiré Doué, João Fonseca, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Littler, Lando Norris e Yu Zidi, nomi che rappresentano alcune delle sorprese più brillanti del panorama sportivo 2025.

Chi vorrà seguire la cerimonia in diretta potrà farlo su Sky Sport Arena a partire dalle 20, con il commento di Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi, che accompagneranno le storie e le imprese degli atleti protagonisti della serata. La copertura inizierà già dal pomeriggio su Sky Sport 24, grazie ai collegamenti in diretta da Madrid dell’inviata Valentina Fass, pronta a raccogliere le voci dei grandi campioni sul red carpet. L’evento è disponibile anche in streaming su NOW.