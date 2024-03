Partecipare ai reality show, specie al Grande Fratello, è un’ottima vetrina per farsi conoscere nel mondo della televisione, ma non solo. Al giorno d’oggi, infatti, funzionano molto di più i social. Tutti i concorrenti hanno subito un incremento di follower notevole, ma alcuni in particolare hanno assistito ad una vera e propria ascesa del loro account Instagram. Vediamo, dunque, la top 5 dei più seguiti sui social.

I cinque concorrenti che hanno ottenuto un aumento maggiore di follower dopo il GF

Al quinto posto tra i concorrenti del Grande Fratello che sono riusciti ad accumulare più follower durante questa edizione del reality show si trova Anita Olivieri. La ragazza è entrata in casa che ne aveva 2.432, mentre adesso gode di 117.000, ottenendo un aumento di +114.000. Su di lei, però, in questi giorni si è sollevato un polverone. Alcuni utenti del web, infatti, hanno reputato la sua crescita troppo rapida e improvvisa. Proprio per tale ragione, la giovane è stata accusata di aver acquistato i follower.

In quarta posizione si trova Heidi Baci, la quale è passata da 5.902 a 123.000 aumentando, così di ben 117.000. Nel suo caso, ad incidere sarà stata anche la partecipazione al Grande Fratello Albanese. Al terzo posto, poi, si trova Samira Lui, che ha incrementato il suo account di 123.000 follower, passando da 156.000 a 279.000. Medaglia d’argento per Perla Vatiero, il cui account ha subito un aumento di 213.000 follower, passando da 370.000 a 583.000. Ebbene, al primo posto di questa classifica c’è Mirko Brunetti, a dimostrazione del fatto che, quasi certamente, la vittoria di Perla al GF sia stata favorita proprio da lui. Il ragazzo è passato da 273.000 a 620.000 incrementando di +347.000.

Beatrice Luzzi fuori dalla top 5, Greta Rossetti irrisoria

Come è possibile vedere da questa classifica, non è presente Beatrice Luzzi nella top 5. Quest’ultima, infatti, è passata da 787 a 113.000. Massimiliano Varrese, invece, è passato da 73.800 a 110.000, Rosy Chin, che ha guadagnato il terzo posto, è arrivata a 420.000 partendo da 353.000. Giuseppe Garibaldi, dal canto suo, è arrivato a 93.600 da 2494.

Ad ottenere un aumento abbastanza importante di follower, poi, è stato anche Marco Maddaloni, che è passato da 185.000 a 290.000. Greta Rossetti, invece, ha ottenuto un aumento decisamente irrisorio, sta di fatto che è passata da 526.000 a 568.000, sintomo del fatto che la sua presenza in casa è stata alquanto irrisoria. In merito a tutti gli altri, poi, gli aumenti sono abbastanza bassi e poco rilevanti.