La registrazione dell’11 marzo 2026 di Uomini e Donne è stata particolarmente movimentata. Al centro dell’attenzione ci sono stati sia protagonisti del Trono Over sia di quello Classico. In merito ai primi, c’è stato il ritorno in studio di Elisabetta Gigante. Tra gli opinionisti e una dama, invece, è scoppiata una bufera. Non più calmi sono stati gli animi al Trono Classico. Sara Gaudenzi ha vissuto momenti molto tesi, al punto da arrivare ad avere anche un malore. Tra Ciro Solimeno e Matteo Stratoti, invece, è stata sfiorata la rissa.

Anticipazioni Trono Over UeD: ritornano Elisabetta e Sabrina, nuovo show di Marina

I fan di Uomini e Donne possono preparare i pop-corn poiché la scorsa registrazione del programma è stata decisamente movimentata. Si è partiti da Elisabetta Gigante, la quale ha deciso di tornare nel programma, dopo essere andata via qualche registrazione passata. La donna ha rivelato di aver risentito Sebastiano Mignosa durante la loro assenza, tuttavia, ha reputato tali contatti assolutamente inutili e privi di fondamento. Per contro, invece, Stefano, esponente del parterre, si è fatto nuovamente avanti con la dama, spingendola a tornare nel programma per continuare la sua conoscenza. Sebastiano, dal canto suo, non è ritornato.

Sabrina Zago è ritornata ed ha rivelato di essere uscita con Davide. Durante il loro confronto, però, si è intromessa Marina, la quale ci ha tenuto a scusarsi con il cavaliere per il modo in cui si erano lasciati la scorsa volta. L’interferenza di Marina ha fatto infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari che, infatti, l’hanno pesantemente attaccata. Da qui è nata una discussione particolarmente accesa, durante la quale Marina non ha esitato a mettere in scena uno dei suoi soliti show. Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti nuovamente Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. La donna ha confermato di voler interrompere la frequentazione con l’uomo. Quest’ultimo, invece, ha deciso di proseguire ad uscire con Debora. Di Gemma Galgani non si è parlato. Si attendeva una replica della donna circa le recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti sul suo conto, ma l’argomento non è stato minimamente affrontato.

Rissa sfiorata e malore al Trono Classico di Uomini e Donne

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, nella registrazione di ieri si è partiti da Ciro Solimeno, il quale ha portato in esterna sia Elisa, sia Ale. Con quest’ultima è scattato anche un bacio. Elisa si è risentita della cosa, sta di fatto che ha chiesto al tronista il motivo per il quale avesse deciso di non baciarla. Ciro, con molta schiettezza, le ha detto di aver agito in questo modo per rispetto del bacio dato ad Alessia Antonetti. Ovviamente, la cosa non ha fatto piacere all’altra ragazza.

Sara Gaudenzi è uscita sia con Matteo Stratoti, sia con Alessio Rubeca e con entrambi è scattato il bacio. Matteo durante il confronto in studio ha assunto un atteggiamento molto ostile nei riguardi della tronista. La situazione è degenerata nel momento in cui nel dibattito sono stati coinvolti anche Alessio e Ciro. Matteo è arrivato addirittura a minacciare i due ragazzi, richiedendo l’intervento da parte di Maria De Filippi, la quale ha redarguito Matteo dicendogli di essere stato un po’ troppo eccessivo. Ad ogni modo, la situazione non è rientrata, sta di fatto che tra Ciro e Matteo è stata sfiorata quasi la rissa che, quasi certamente, verrà censurata durante le messe in onda di UeD. Sara, infine, ha avuto un piccolo malore a fine registrazione a causa di tutta la tensione venutasi a creare.