La registrazione del 28 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto movimentato inerente il Trono Over. Al centro dell’attenzione ci è finita Marina Brachetta, e già questo la dice tutta sul caos che si è potuto generare. Su Marco sono arrivate nuove segnalazioni, mentre Ciro Solimeno non ha compiuto nessuna scelta.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: scenate, segnalazioni e chiusure

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di ieri, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Marina Brachetta ha deciso di interrompere la conoscenza con Giancarlo. Le cose, però, non si sono chiuse in maniera pacifica, sta di fatto che in studio è scoppiata una vera e propria bagarre, condita da numerosi e pungenti interventi da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Barbara De Santi, dal canto suo, è uscita con Stefano, tuttavia, le cose non hanno preso la piega sperata, sta di fatto che i due hanno scelto di interrompere la frequentazione. Per contro, invece, la dama ha deciso di continuare ad uscire con Massimo, sta di fatto che i due hanno lasciato intendere che le cose stiano andando piuttosto bene.

Successivamente, poi, ad animare la registrazione ci hanno pensato Cinzia Paolini e Marco. I due hanno avuto una discussione piuttosto accesa in quanto sono emerse delle nuove notizie compromettenti sul conto dell’uomo. Nel dettaglio, pare ci siano stati dei nuovi scambi di messaggi tra lui e la sua ex, cosa che ha dato luogo a polemiche e accuse. A discutere animatamente sono stati anche Diego Tavani e Maria. Al termine dello scontro, i due hanno preso la decisione di interrompere la frequentazione.

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Spoiler Trono Classico UeD: Elisa ritorna, ma se ne va Martina

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Ciro Solimeno era molto in ansia nel sapere se Elisa Leonardi fosse tornata oppure no. La ragazza non aveva intenzione di rientrare, tuttavia, il tronista ha manifestato la volontà di andare a casa sua. Questo, però, non è stato possibile, in quanto in quei giorni la giovane si trovava a Budapest. Nel momento in cui è stata messa al corrente della volontà di Ciro, però, la ragazza ha deciso di tornare in trasmissione, con l’intento solamente di salutare Solimeno e confermare la sua decisione di andare via. Una volta in studio, però, i due hanno avuto un confronto piuttosto importante, durante il quale Ciro ha ammesso il suo desiderio di riavere Elisa tra le sue corteggiatrici. Grazie anche alla mediazione di Maria De Filippi, la ragazza ha deciso di accettare.

Martina Calabrò, dal canto suo, è rimasta molto male per quanto accaduto, sta di fatto che si è arrabbiata ed ha lasciato la trasmissione. In questa circostanza, però, Ciro ha scelto di non andare a riprenderla, ritenendo opportuno dare maggiori attenzioni ad Elisa. Per tutto il corso della registrazione, tra Ciro ed Elisa ci sono stati sguardi intensi e qualche momento di confronto durante i balli. Alla fine, poi, durante la fase conclusiva delle riprese, tra i due pare sia tornato un clima sereno, tant’è che hanno anche scherzato insieme. Dunque, neppure in questa registrazione Ciro Solimeno ha compiuto la sua scelta, toccherà attendere le prossime puntate di UeD.