La puntata del 28 aprile di Uomini e Donne è stata totalmente incentrata sul Trono Over. Si è partiti da Cinzia Paolini e Marco, per poi passare a Gemma Galgani, la quale ha subito un’altra scottante delusione. Rosanna Siino, poi, ha fatto una scenata contro Alessio Pili Stella, con tanto di minaccia di querela, mentre Massimo ed Elena hanno avuto un nuovo scontro.

Amore platonico tra Cinzia Paolini e Marco, nuova delusione per Gemma Galgani Uomini e Donne

Cinzia Paolini e Marco hanno aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. I due si erano assentati nel corso della scorsa registrazione a causa di un ritardo del treno. Quest’oggi, quindi, hanno avuto la possibilità di raccontare come stia procedendo la loro relazione. Contrariamente a quanto accaduto in passato, stavolta Cinzia si è sbilanciata un po’ di più nei riguardi del cavaliere, arrivando a dichiarare di nutrire delle belle emozioni per lui. I due hanno trascorso dei momenti insieme, tuttavia, pare che nonostante il grande interesse reciproco tra di loro ci siano stati solo dei baci. Questo rapporto “platonico” non ha fatto altro che fomentare i dubbi degli opinionisti circa la veridicità di questo rapporto. Malgrado tutto, i due si sono detti entusiasti di proseguire nella conoscenza.

Poi si è passati a Gemma Galgani, la quale ha liquidato Marco, un cavaliere con il quale si è frequentata, ma da cui non si è sentita particolarmente attratta, quindi, ha preferito interrompere subito la conoscenza. Per contro, invece, la dama si è mostrata entusiasta di proseguire la conoscenza con Gianpaolo, dicendosi molto attratta da lui. Ad un certo punto, però, è intervenuta Maria De Filippi dichiarando di notare una certa freddezza e serietà nel cavaliere, cosa che non lascerebbe presagire un interesse da parte sua. Il cavaliere è rimasto in silenzio, fino a che poi non è stato esortato ad intervenire dichiarando la sua posizione. Dopo essersi presentato, dato che è appena arrivato in trasmissione, ha educatamente spiegato a Gemma di vederla solo come un’amica. Lei è rimasta malissimo in quanto si aspettava che il suo interesse fosse ricambiato.

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Rosanna Siino sbotta contro Alessio Pili Stella e minaccia di denunciarlo

Ad un certo punto, poi, ha preso la parola Rosanna Siino che, con tono piuttosto irritato, ha accusato Alessio Pili Stella di aver fatto leggere a Debora una loro conversazione privata. Questo, oltre che essere un gesto di cattivo gusto, è anche illegale, ragion per cui Rosanna ha alluso anche al fatto che potrebbe querelare Alessio. Quest’ultimo si è difeso negando di aver fatto leggere a Debora la loro conversazione, in quanto è ben conscio dei rischi annessi a questo genere di comportamenti. Le parole di Alessio, però, non hanno placato l’ira di Rosanna, la quale ha continuato a sbraitare contro i due dando luogo ad uno sfogo particolarmente concitato.

Al centro dell’attenzione sono tornati Massimo ed Elena, che ieri avevano preso la decisione di interrompere la relazione. I due hanno continuati a discutere rinfacciandosi cose e muovendo accuse reciproche. Dopo uno scontro piuttosto lungo, acceso ed estenuante, alla fine sono giunti sempre alla medesima conclusione, ovvero, quella di troncare la loro relazione.