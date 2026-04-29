La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con liti molto accese al Trono Over. Successivamente, poi, si è passati a Ciro Solimeno, il quale ha ammesso di essere in difficoltà in quanto non vede alcuna dimostrazione dalle sue corteggiatrici.

Giada attacca Nicola a Uomini e Donne, lite tra Gloria e Cristina

Dopo aver interrotto la relazione con Elena, Massimo è uscito con Giada, la quale sta attualmente frequentando anche Nicola. Questo dettaglio ha dato il via ad una discussione molto accesa tra la dama e Nicola, il quale ha animato considerevolmente la puntata di oggi di Uomini e Donne. I due si erano dati l’esclusiva, ma le cose sono poi degenerate. La dama ha mostrato un certo livore nei riguardi del cavaliere, fino al punto di accusarlo di essere un falso e bugiardo. Durante la discussione la donna ha rivelato che tra i due ci siano stati dei rapporti intimi in quanto lui le faceva pressioni accusandola di non essere particolarmente attratta da lui. Allo scopo di dargli dimostrazioni, dunque, Giada ha deciso di lasciarsi andare, per poi scoprire dei lati di Nicola assolutamente inaspettati. Lui l’avrebbe riempita di belle parole e promesse, non seguite poi da fatti concreti. Per tale motivo, la donna ha voluto chiudere categoricamente la frequentazione con lui. Tornando a Massimo, invece, Giada ha spiegato che tra di loro non sia successo nulla di che, in quanto non hanno fatto altro che parlare delle loro precedenti frequentazioni.

Dopo il ballo si è passati a Gloria Nicoletti e Alessandro, i quali hanno raccontato di essere molto in sintonia, cosa che li ha spinti anche a scambiarsi dei baci. Al termine del racconto è intervenuta Cristina Tenuta la quale ha accusato Gloria di essere andata avanti troppo in fretta dopo la chiusura con Antonio. La scorsa settimana, infatti, Gloria era sembrata molto dispiaciuta per l’epilogo che c’è stato con il cavaliere, mentre adesso pare abbia dimenticato tutto. Gloria ha replicato riportando una segnalazione su Cristina. Nel dettaglio, la donna ha accusato Cristina di aver parlato male di Tina Cipollari, Gianni Sperti, Marco e lei durante un’uscita con Antonio. La Tenuta non ha negato, anzi, ha colto l’occasione per manifestare agli opinionisti il suo disappunto per come è stata trattata nella scorsa puntata. La discussione tra le due donne è degenerata in poco tempo, arrivando a tirare in ballo anche ex protagonisti della trasmissione come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Gloria ha anche insinuato che Cristina sia interessata solo ai soldi.

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Ciro Solimeno si sfoga contro le corteggiatrici

Maria De Filippi ha preso la parola per porre fine al dibattito e passare al Trono Classico. Ciro Solimeno ha accusato Martina Calabrò di non aver fatto nessun passo nei suoi confronti dopo la scorsa puntata. Per contro, Elisa Leonardi è andata da lui in camerino per parlargli. In un primo momento i due si sono scontrati, ma poi sono riusciti a trovare un punto d’incontro arrivando anche ad abbracciarsi.

In studio, poi, il tronista ha manifestato il suo disappunto per il comportamento delle corteggiatrici. A suo avviso, nessuna delle due fa passi nei suoi confronti e, giunti a questa altezza del percorso, è una cosa piuttosto grave. Ciro ha spiegato di avere a disposizione ancora due o tre settimane prima di compiere la sua scelta, quindi, avrebbe bisogno di ricevere qualcosa di più da parte delle ragazze. Le due, però, sono rimaste ferme sulle loro posizioni, cosa che ha spinto il tronista a tornare a sedere senza voler ballare con nessuna delle due.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sbottano contro Davide

L’ultimo blocco della puntata di oggi di Uomini e Donne è stato dedicato alle conoscenze tra Davide e Cristina e Sabrina Zago e Domenico. Per quanto riguardi i primi, i due sono usciti insieme, ma tra di loro ci sono stati solo dei baci, cosa che ha fatto sorgere il sospetto che il cavaliere, in realtà, non sia molto interessato alla donna. A sollevare i dubbi sono stati gli opinionisti, che hanno insinuato che Davide stia cercando altro dalla sua partecipazione in trasmissione. Cristina ha preso le difese del cavaliere dicendo di trovarsi molto bene con lui, almeno per il momento, e di non dubitare del suo interesse nei suoi riguardi. Domenico, invece, ha dichiarato di voler interrompere la conoscenza con Sabrina.