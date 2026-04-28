Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno recentemente lasciato Uomini e Donne, stando a quanto emerso dalle anticipazioni delle scorse registrazioni. A breve il tutto andrà in onda, quindi, i telespettatori potranno prendere visione dell’esatta dinamica in cui è accaduto tutto questo. Nel frattempo, però, i due protagonisti hanno assunto un comportamento un po’ atipico, che va a violare il regolamento della trasmissione. Solitamente, infatti, prima della messa in onda delle puntate, non è possibile condividere sui social contenuti in grado di svelare cosa sia successo nel corso delle registrazioni. Malgrado la redazione sappia benissimo che sul web circolino le anticipazioni, spesso anche molto dettagliate, i diretti interessati sono vincolati ad un contratto, ragion per cui sono tenuti a mantenere il silenzio fino alla messa in onda delle puntate. Questo, però, non è il caso di Elisabetta e Sebastiano che, invece, hanno reso pubblica la loro unione con largo anticipo.

Elisabetta e Sebastiano sui social prima della messa in onda delle puntate di UeD: regolamento violato e come vanno le cose

In questi giorni, Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante stanno condividendo sul web alcuni contenuti nei quali si stanno mostrando insieme. Solitamente, questa è una prassi che viene seguita dopo la messa in onda delle puntate inerenti la “scelta”, ma stavolta non è andata in questo modo. I due, infatti, hanno mostrato i primi scatti insieme, in cui appaiono abbracciati, sorridenti, felici e innamorati. Elisabetta, dal canto suo, ha condiviso uno scatto in cui lei e il suo compagno sono in abbigliamento sportivo, intenti probabilmente a concedersi una giornata in mezzo alla natura. A corredo dello scatto c’è la canzone “Domenica bestiale“, ma non solo. Il primo contenuto di coppia risale alla scorsa settimana, poco dopo la registrazione, in cui i due si sono mostrati insieme con in sottofondo la canzone “Amici mai” di Antonello Venditti.

Anche Sebastiano ha condiviso delle foto in cui appare in compagnia di Elisabetta. Una delle ultime risale a ieri, in cui i due sono in spiaggia intenti a trascorrere una giornata al mare. Nella foto appaiono cuori e rose rosse. Tutti questi elementi forniscono un’interessante ed esaustiva chiave di lettura di come stiano andando le cose tra i due. A quanto pare, almeno per il momento, tra Sebastiano ed Elisabetta le cose vanno alla grande e i due si stanno finalmente godendo il loro sentimento lontano dalle telecamere e dalle pressioni dello studio.

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La reazione del web al rapporto tra Mignosa e la Gigante: auguri, amare previsioni e accuse

La reazione degli utenti del web, però, appare contrastante. Alcuni telespettatori di Uomini e Donne si sono mostrati felici per la nascita di questa nuova coppia, ritenendo di aver sempre pensato che tra di loro ci fosse qualcosa di importante. Altri, invece, hanno fatto un’amara previsione, ovvero, hanno dichiarato che a settembre i due torneranno in studio raccontando di essersi lasciati. Altri ancora hanno dato voce a quello che è sempre stato il pensiero degli opinionisti della trasmissione, asserendo che tra Sebastiano ed Elisabetta ci sia sempre stato un accordo. Inoltre, resta aperta la domanda volta a capire per quale ragione ai due sia stato permesso di mostrarsi sui social prima della messa in onda delle puntate in questione. Hanno avuto l’autorizzazione dello staff di Uomini e Donne, oppure non si sono curati del regolamento seguendo il loro istinto? Il dubbio rimane.