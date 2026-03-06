Una discussione molto accesa ha dato il via alla puntata di oggi di Uomini e Donne.

Alessio Pili Stella si propone a Paola: lite accesa a centro studio

Maria De Filippi ha dato il via alla puntata di oggi di UeD mostrando a tutti un filmato estratto dalla precedente messa in onda, in cui Alessio Pili Stella si è avvicinato a Paola, dopo quanto accaduto con Edoardo, per mostrarle il suo appoggio. L’uomo ha dichiarato di essere convinto che Edoardo le abbia chiesto di uscire dal programma solo per fare bella figura, consapevole che lei avrebbe detto di no, cosa di cui è convinta anche la donna. Questo ha dato il via a una discussione molto accesa in studio, che ha coinvolto diversi protagonisti. In primis, Edoardo si è scagliato contro Alessio accusandolo di intromettersi in faccende che non gli riguardano solo per creare polemiche. Anche Rosanna Siino e Debora hanno preso la parola per attaccare Alessio e criticare i suoi modi di fare.

Successivamente, poi, al centro dell’attenzione è stata chiamata proprio Debora, che sta uscendo con Arnaldo. Tra i due sembrava che tutto stesse andando bene, almeno fino a questo momento. Arnaldo, infatti, ha ammesso di essere rimasto molto male del livore che la donna ancora mostra nel discutere con Alessio. Secondo il suo punto di vista, questo è un sintomo di interesse. Lei ha provato a discolparsi, ma non è riuscita a convincere il cavaliere che, comunque, è rimasto un po’ sulle sue.

Cinzia Paolini esce dallo studio, ma poi rientra e scoppia il caos

Ad un certo punto della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, è accaduto qualcosa di inaspettato. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono tornati per l’ennesima volta su Cinzia Paolini e Mario Lenti. Gli opinionisti hanno chiesto alla donna cosa ci facesse ancora nel programma se è interessata solo a Mario, ma lui non vuole andare via insieme a lei. La dama, allora, messa alle strette, ha dichiarato di voler andare via, ha salutato tutti, e poi è uscita. Mario l’ha seguita per cercare di farle cambiare idea, cosa che ha scatenato le ire degli opinionisti. Anche Gianni e Tina sono usciti dallo studio esigendo che entrambi lasciassero la trasmissione. Cinzia ha sbottato contro Sperti e la Cipollari dicendo di doversi fare gli affari propri. Tina ha addirittura minacciato di commettere qualche gesto inconsulto. Dopo poco, poi, entrambi i protagonisti sono rientrati in studio e Cinzia ha ammesso di essere andata via in quanto influenzata dalle continue ingerenze degli opinionisti a cui, ancora una volta, ha chiesto di non intromettersi più.

MARIA STO PER COMMETTERE QUALCOSA CHE NON VORREI FARE MA VOI UNA MANCIATA DI FATTI VOSTRI NON VE LI SAPETE FARE ME LI FACCIO QUANDO STO A CASA MIA 😭 #uominiedonne pic.twitter.com/9TOSCgF2zp — ale 🍯 (@mel0drama_____) March 6, 2026

Sara Gaudenzi ribacia Alessio, poi riporta alcune segnalazioni

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha avuto un nuovo scontro in camerino con Matteo Stratoti. Lei ha detto di essere rimasta molto male di alcune cose dette da lui, che l’hanno spinta a pensare che, probabilmente, il ragazzo non sia particolarmente interessato a lei. Dopo un primo momento di tensione, poi, i due si sono placati ed hanno appianato le divergenze. Per quanto riguarda Alessio Rubeca, invece, tra il ragazzo e la tronista c’è stato un nuovo bacio in esterna. Prima di questo dolce epilogo, però, anche tra di loro c’è stato uno scontro, durante il quale lei ha accusato lui di non dimostrarle abbastanza interesse. Lui ha ammesso di non intervenire in certe circostanze in quanto è troppo infastidito e preferisce non darle ulteriori conferme.

Quando è giunto il momento di commentare le esterne in studio, Sara ha detto di essere un po’ titubante su Alessio, malgrado le piaccia molto. Il motivo risiede nel fatto che sul ragazzo, ultimamente, sono trapelate molte segnalazioni, di cui lei ha volutamente scelto di non parlare per cercare di non lasciarsi influenzare. Malgrado questo, però, ha rivelato di avere un dubbio lecito. Anche su Matteo, però, ha le stesse insicurezze in quanto, guardando i suoi social, ha notato che il ragazzo sia molto attivo e presente sul web, ragion per cui teme che la stia corteggiando per altri fini. Alla fine la Gaudenzi ha scelto di ballare con Alessio.