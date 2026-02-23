Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 23 al 27 febbraio 2026 rivelano che una coppia sarà in procinto di abbandonare la trasmissione, ma poi ci sarà un colpo di scena. Per altri protagonisti arriverà il momento di un addio, mentre al Trono Classico ci sarà un’eliminazione inaspettata e primi baci.

Anticipazioni Trono Over UeD: chiusure, ripensamenti, ritorni e uscita mancata

Nelle puntate di Uomini e Donne che verranno trasmesse questa settimana si comincerà con Alessio Pili Stella, che prenderà la decisione di chiudere con Debora. Successivamente, il cavaliere manifesterà l’intenzione di interrompere anche con Rosanna Siino, malgrado il tentativo di riconciliarsi. In studio scoppierà una lite molto accesa, durante la quale Gianni Sperti attaccherà molto Alessio, accusandolo di mancare di rispetto alle due dame in quanto, prima ha avuto approcci intimi con loro, e poi si è mostrato incerto, fino al punto di chiudere addirittura le frequentazioni. Debora dal canto suo, uscirà anche con Gabriele, ma anche quest’ultimo deciderà di interrompere la conoscenza con la dama.

Sebastiano Mignosa uscirà con la nuova dama venuta per corteggiarlo. I due si troveranno piuttosto bene, sta di fatto che riveleranno di essersi anche baciati. Elisabetta Gigante dirà che stava quasi per andare in Sicilia da lui, tuttavia, alla luce degli ultimi accadimenti, ha desistito. In un secondo momento, poi, Sebastiano deciderà di andare all’Elba dalla Gigante per cercare di riconquistarla, ma lei rimarrà ferma sulla sua posizione e intenzione di chiudere ogni tipo di contatto con il cavaliere.

Per Gemma Galgani arriverà un nuovo uomo, che è già stato in precedenza nel programma per corteggiare Aurora Tropea. La dama, però, deciderà di non tenere il cavaliere in quanto non attratta da lui. L’attenzione, poi, ricadrà su Edoardo e Paola. L’uomo spiazzerà la donna con una sorpresa, ovvero, le farà una dichiarazione a centro studio durante la quale manifesterà la sua intenzione di uscire da Uomini e Donne con lei. Contro ogni aspettativa, però, la dama rifiuterà l’invito, in quanto rivelerà di non sentirsi sicura di ciò che prova per Edoardo. Molti dei presenti si scaglieranno contro Paola, soprattutto per le maniere alquanto ruvide e superficiali con le quali tratterà Edoardo.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: due baci e un’eliminazione

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, secondo le anticipazioni della settimana, si partirà da Ciro Solimeno che, dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate di UeD, andrà a riprendere Alessia Antonetti e Alessia Messina, entrambe le ragazze decideranno di tornare, così il suo parterre sarà composto da quattro ragazze, le due citate poc’anzi, poi Elisa e Martina. Quest’ultima verrà portata in esterna e tra i due scatterà un bacio. Successivamente, poi, Ciro avrà uno scontro molto acceso con Alessia Messina, fino ad arrivare al punto di eliminarla.

Sara Gaudenzi uscirà con Alessio Rubeca, e tra i due scatterà il primo bacio, sintomo del fatto che tra loro la complicità sia davvero notevole. In studio, però, la tronista deciderà di ballare con Matteo. Sara, però, deciderà di portare nuovamente in esterna Alessio, lasciando in panchina l’altro corteggiatore e, anche in questa circostanza, ci sarà un altro bacio. Non resta che attendere le messe in onda per vedere come la prenderà Matteo.