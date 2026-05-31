Oggi pomeriggio torna su Canale 5 il consueto appuntamento con Verissimo Le Storie, il contenitore condotto da Silvia Toffanin che ripropone le interviste più toccanti e significative della stagione. L’appuntamento è fissato per le 16:30.

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Gli ospiti della puntata del 31 maggio

Ad aprire la puntata di oggi sarà Simone Deromedis, il giovane campione di ski cross che ha fatto sognare l’Italia intera. Il suo racconto si preannuncia emozionante: sacrifici quotidiani, allenamenti durissimi e un sogno olimpico che si è concretizzato con la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato storico per questa disciplina nel nostro Paese.

Grande attesa anche per il racconto a due voci di Paolo e Davide Bonolis, padre e figlio uniti davanti alle telecamere di Silvia Toffanin in un momento di rara intimità. Un’intervista che aveva già colpito il pubblico alla sua prima messa in onda e che vale la pena rivivere.

La puntata riserva poi spazio ad altri momenti intensi della stagione: torneranno le emozioni dell’intervista ai Pooh, il racconto personale e profondo di Heather Parisi e la storia d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, una coppia che ha saputo conquistare l’affetto del pubblico televisivo italiano.

Vale la pena ricordare che quella di oggi è la seconda puntata del weekend: ieri, sabato 30 maggio, il programma aveva già ospitato Arianna Montefiori e Briga, il giornalista Toni Capuozzo con un racconto inedito, Beatrice Valli e Marco Fantini, e aveva riproposto le interviste di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e di Marcella Bella.