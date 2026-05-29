Quella di oggi, venerdì 29 maggio 2026, è stata l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Considerando tutto il caos scoppiato ieri grazie a Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti, il pubblico da casa si aspettava di assistere ad un finale con il botto, ma nulla di tutto questo si è verificato. Quanto trasmesso oggi, infatti, è stato qualcosa di decisamente atipico e anticonvenzionale che ha indispettito il pubblico da casa, già piuttosto dispiaciuto per lo stop di tre mesi che seguirà.

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Cosa è andato in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne: momenti confusi, slegati e recap

Maria De Filippi ha cominciato l’ultima puntata di Uomini e Donne con un blocco dedicato ai cani. In studio sono entrati alcuni amici a quattro zampe, tra adottati e in attesa di adozione, e la conduttrice non ha fatto altro che giocare con loro, mostrando un lato di sé decisamente più tenero e giocoso, diverso da come il pubblico è abituato. Successivamente, poi, la presentatrice ha invitato in studio due vecchie conoscenze del programma, ovvero, Alessandro Rausa e la compagna Maria Teresa. I due hanno detto davvero pochissime parole, poi Maria ha invitato tutto il parterre a ballare a centro studio, dando luogo ad una scena similare ad una festa di fine anno scolastico.

Dopo questi due blocchi, del tutto slegati tra loro, la puntata si è interrotta, senza dare luogo ai consueti saluti che ogni anno fa Tina Cipollari. A quel punto, infatti, per riempire il palinsesto e fare in modo che la trasmissione andasse in onda fino al termine dell’orario, è partito un recap di alcuni best moment di questa edizione. Si è partiti dalla relazione nata tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, menzionando anche la travagliata conoscenza tra la donna e Federico Mastrostefano. Poi si è passati a Gemma Galgani e alcune delle conoscenze avute nel corso di quest’anno, come quella con Mauro che, purtroppo, non è andata a buon fine. Il cavaliere ha, infatti, iniziato ad uscire con Tiziana, fino a prendere la decisione di lasciare il programma insieme. Poi è seguito uno dei momenti più iconici di quest’anno, ovvero, lo sclero di Gemma, che venne accusata di essere falsa, perfino da Tinì Cansino, arrivando a piangere e disperarsi sia in studio che fuori. Infine si è parlato dell’uscita dal programma di Alessio Pili Stella e Debora, non trascurando i momenti vissuti dal cavaliere insieme a Rosanna Siino.

Si fa festa per il finale stagionale #UominiEDonne pic.twitter.com/lxfEBH7EgX — La Lety (@lalety1996) May 29, 2026

La protesta del pubblico contro UeD all’ultima puntata e i mancati saluti di Tina Cipollari

La decisione di dare luogo ad una puntata finale così confusa e priva di reali contenuti non è stata affatto apprezzata dal pubblico affezionato, che attendeva con ansia e una velata malinconia questa messa in onda. I social sono stati invasi in poco tempo da commenti negativi e colmi di delusione, soprattutto a causa di un elemento, ovvero, l’assenza dei saluti di Tina Cipollari. Al momento non si conoscono i motivi di questa scelta, ma una cosa è certa, il pubblico non meritava affatto questo epilogo, specie dopo tutto il calore mostrato per tutta l’edizione, in particolar modo nella puntata di ieri, che ha superato il 25% di share.