Nella puntata del 20 maggio di Uomini e Donne si è partiti da uno scontro tra Maria De Filippi e Michele. Poi Diego Tavani è stato liquidato, mentre una dama è tornata per asfaltare Massimo. Ciro Solimeno, dal canto suo, ha fatto una confessione sulla scelta.

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Maria De Filippi contro Michele a Uomini e Donne

Inizio decisamente movimentato quello della puntata di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Michele e Brunella. Il cavaliere, nella scorsa puntata, aveva interrotto di botto la conoscenza con Elena, dicendosi molto preso dall’altra dama. Tutti, dunque, erano curiosi di sapere che cosa fosse successo tra di loro. Nel momento in cui i due hanno iniziato a spiegare come siano andate le loro uscite, è scoppiato il caos. Michele ha notato delle stoccate da parte di Rosanna Siino ed è subito partito in quinta contro di lei usando dei termini e dei modi decisamente forti. La donna gli ha risposto a tono, ma a mettere al suo posto il cavaliere è stata la padrona di casa. Maria De Filippi, per la seconda volta, si è scagliata contro l’uomo asserendo che Rosanna fosse fortunata a non uscire più con lui in quanto, in questa circostanza, sta tirando fuori il peggio di sé. Con la calma e l’aplomb che la contraddistinguono, la conduttrice ha detto al protagonista di aver esagerato nei termini e nei modi, arrivando a definire delle donne come dei “materiali”. Lui, a quel punto, si è scusato con la padrona di casa, ma poi ha fatto di peggio.

Con l’andare avanti del dibattito, infatti, la situazione è degenerata, in quanto Michele si è scontrato anche con altre dame, tra cui Elena, la quale lo ha accusato di non essere un uomo, ma solo un “maschio”. Lui ha risposto a tutte le accuse insultando le sue interlocutrici, cosa che ha generato un clima molto teso. I presenti, allora, si sono rivolti a Brunella invitandola a riflettere sull’uomo che ha deciso di frequentare. Una persona che parla e tratta così male altre donne, molto probabilmente è solito agire in questo modo. Nonostante tutti i tentativi di metterla in guardia, Brunella ha deciso di continuare la frequentazione difendendo anche il suo cavaliere. I due, infatti, hanno raccontato di essersi baciati e di aver provato piacevoli sensazioni.

Una dama ritorna per asfaltare Massimo

I riflettori si sono spostati su Marta e Diego Tavani. Malgrado entrambi abbiano parlato bene reciprocamente, la donna ha deciso di interrompere la conoscenza in quanto non si sente trasportata da lui. Per lei è sceso un cavaliere nuovo di nome Alessandro, che ha deciso di tenere. Dopo questo blocco è rientrata la dama che ieri era scesa per Massimo e lui l’aveva mandata via. La protagonista ha detto al cavaliere che sarebbe potuto essere più sincero dicendole semplicemente di non essere interessato a lei, invece di girarci attorno. La signora ha fatto una sorta di show durante il quale ha detto parole ad effetto, che hanno generato consensi tra i presenti. Nello specifico, ha detto di inchinarsi dinanzi il suo “no”, ma non per questo le cade la corona. Barbara De Santi si è avvicinata a lei stringendole la mano e complimentandosi per il discorso. I presenti l’hanno invitata a rimanere in studio, ma lei non è sembrata interessata alla cosa.

Daniela rientra in studio per chiarire delle cose con Massimo… #UominieDonne pic.twitter.com/7Zl3cx1od3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2026

Ciro Solimeno annuncia la sua scelta imminente a UeD

Poi si è passati al Trono Classico con l’esterna tra Martina Calabrò e Ciro Solimeno. I due sono stati molto bene, hanno chiacchierato, si sono lasciati andare a confessioni, emozioni e considerazioni sul loro percorso, poi si sono anche abbracciati molto, ma non si sono mai baciati. In studio Elisa Leonardi era un po’ giù di morale, ma non sono sorte polemiche o discussioni particolari. Ciro ha annunciato che la prossima volta farà la sua scelta. Alla luce di questo, il tronista ha chiesto di poter ballare con entrambe le corteggiatrici, prima Martina e poi Elisa. Quest’ultima, allora, ha detto che nel frattempo avrebbe ballato con qualche altro esponente del parterre del Trono Over. Alla fine, invece, ha ballato e chiacchierato con alcune dame.