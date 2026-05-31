La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta già facendo parlare di sé, e non solo per il cambio di conduttrice. Il format rivoluzionato promette di stravolgere le regole del gioco, mentre qualcuno che ci teneva davvero a partecipare si ritrova fuori dalla porta almeno per ora.

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Un’edizione che rompe con il passato

Dopo due stagioni consecutive in calo di ascolti 2,15 milioni di spettatori nel 2024 con Vladimir Luxuria e 1,83 milioni nel 2025 con Veronica Gentili Mediaset ha deciso di intervenire in modo deciso, ripensando il format dalle fondamenta. La novità più clamorosa è l’addio alla diretta: la nuova edizione sarà interamente registrata nelle Filippine, tra giugno e luglio, seguendo un modello simile a quello di Temptation Island, lontano dagli studi televisivi con pubblico e dalle puntate in tempo reale.

Le puntate previste sono undici in totale, con una messa in onda attesa per settembre 2026 o, in alternativa, gennaio 2027, a seconda di come i vertici Mediaset valuteranno il risultato finale. Cambia anche il meccanismo di eliminazione: il televoto sparisce, rimpiazzato da prove, nomination interne e decisioni della produzione. Resta invece la possibilità dell’ultima spiaggia, con i concorrenti eliminati trasferiti su un’isola separata in attesa di un eventuale rientro. Per evitare fughe di notizie sul vincitore, la produzione starebbe persino valutando di girare più finali alternativi. Il montepremi rimane fissato a 100.000 euro, metà dei quali destinati in beneficenza.

Alla conduzione, dopo i nomi circolati nelle scorse settimane tra cui quello di Belen Rodriguez si è arrivati a Selvaggia Lucarelli, reduce dal buon riscontro ottenuto come opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici. Stando alle indiscrezioni, la chiamata di Mediaset sarebbe arrivata una decina di giorni fa: in un primo momento Lucarelli avrebbe declinato, poi, dopo un’opera di convincimento da parte della produzione, avrebbe accettato. Si parla anche di possibili ripercussioni sul suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, ma si tratta per ora solo di voci prive di conferme.

Milton Morales: da confermato a riserva

Tra i personaggi coinvolti nei casting partiti nell’autunno del 2025 c’è Milton Morales, volto noto del piccolo schermo di inizio anni 2000, ricordato insieme a Costantino Vitagliano, Daniele Interrante e Francesco Arca come uno degli uomini più popolari della tv di quel periodo. Già protagonista de La Fattoria e di Reality Circus, era arrivato a un passo dal fare i bagagli per le Filippine.

Il primo contatto risaliva a settembre, seguito da un provino in pieno autunno durato più di trenta minuti, con tutti soddisfatti dell’incontro. A inizio 2026 era arrivata una mezza conferma: il suo agente era stato avvisato di tenerlo libero, e a gennaio la sua partecipazione sembrava praticamente certa, con la firma del contratto prevista per maggio. Morales aveva persino rinunciato ad alcuni impegni in Sud America, convinto che la chiamata sarebbe arrivata da un momento all’altro.

Poi il silenzio, e la doccia fredda.

«Avevano avvisato il mio agente di tenermi libero e passarono un paio di mesi. A gennaio sembravo confermato. Il contratto lo avrei dovuto firmare a maggio»

Gli autori non lo hanno escluso del tutto, ma gli hanno preferito qualcun altro, relegandolo al ruolo di riserva: potrebbe entrare in gioco nel caso in cui uno dei naufraghi scelti decida di abbandonare il programma. A 55 anni, Morales non nasconde la delusione ma mantiene un atteggiamento costruttivo:

«Pare che mi tengano come riserva. Comunque non mi deprimo. Certo, non l’ho presa bene. Avevano ricevuto delle conferme, ci sono rimasto male. Ci tenevo»

Il ballerino ha sottolineato quanto l’Isola dei Famosi avesse per lui un significato particolare, legato alle proprie origini da isolano, convinto che sarebbe stato un concorrente tutt’altro che passivo: «Sono uno che non si fa mettere i piedi in testa, sarei stato utile. Sono deluso, però non mi tiro giù». Sul fronte del cast già delineato, tra i nomi praticamente certi spicca Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island e volto noto per la sua storia con la chirurgia estetica, tornato al centro dell’attenzione mediatica grazie a un’intervista a Belve. I rumors parlano anche di Raffaella Fico, Flavia Vento e Daniele Iaia, noto al pubblico di Too Hot To Handle.