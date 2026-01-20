La registrazione del 19 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata incentrata su tematiche inerenti il Trono Over, mentre per quanto riguarda il Trono Classico, si è parlato unicamente di Sara Gaudenzi, la quale si è trovata dinanzi a una proposta inaspettata da parte di un corteggiatore.

Anticipazioni Trono Over di UeD: Gemma Galgani dice cose assurde, Carlo se ne va, lite tra Rosanna e Alessio

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 19 gennaio, sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è cominciato da Gemma Galgani, la quale ha fatto delle dichiarazioni alquanto surreali. La donna, infatti, ha detto a Mario Lenti di essere convinta che lui nutra un sentimento nei suoi riguardi, ma lo nasconde in quanto condizionato dall’opinione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti, ovviamente, hanno attaccato la dama ritenendo assolutamente infondate le sue insinuazioni. Anche Mario si è trovato d’accordo con i due, sta di fatto che ha ribadito alla dama di non essere interessato a lei, se non dal punto di vista dell’amicizia. La donna, così, si è trovata a fare i conti con l’ennesima delusione. Poi si è passati a Sabrina Zago, la quale è uscita con un nuovo cavaliere di nome Nicola. I due hanno raccontato di essersi trovati molto bene, sta di fatto che entrambi hanno palesato l’intenzione di proseguire la conoscenza. L’intenzione della donna, però, è quella di proseguire anche con Carlo, ma quest’ultimo ha spiazzato tutti prendendo una decisione drastica. Il protagonista, infatti, ha ammesso che, malgrado nutra un sentimento per la dama, ha deciso di andare via in quanto è convinto che lei non possa mai arrivare a provare per lui le stesse cose. Carlo, così, ha abbandonato il programma. L’attenzione si è poi spostata su Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due hanno avuto una discussione in quanto il cavaliere ha ammesso di non credere al reale interesse della donna. Secondo il suo punto di vista, l’improvviso interessamento a lui da parte di Rosanna sarebbe frutto di una strategia. Lei, ovviamente, ha respinto tutte le accuse, ma i due non sono riusciti a trovare alcun punto d’incontro, sta di fatto che la conoscenza pare sia interrotta definitivamente tra di loro.

Proposta inaspettata per Sara Gaudenzi al Trono Classico di UeD

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 19 gennaio si è parlato solamente di Sara Gaudenzi. La tronista ha portato in esterna Simone Bonaccorsi. I due si sono trovati molto bene, e lui è arrivato addirittura a confessare che ha sempre sognato una donna come lei. In studio, poi, il ragazzo ha anche fatto una proposta alla tronista, ovvero, le ha chiesto di trascorrere un’intera giornata insieme in Sicilia. Lei ha detto che ci avrebbe pensato. Del tutto differente, invece, è stato l’approccio con Raien. Durante la loro esterna è scoppiata una lite per una questione molto futile. In studio, poi, il ragazzo ha detto di non voler elemosinare le attenzioni della tronista, in quanto ritiene che lei sia molto più interessata all’altro corteggiatore. Malgrado il suo risentimento, però, Raien ha deciso di continuare a corteggiare Sara. Di Jakub Bakkhour e Marco Veneselli non si è parlato, molto probabilmente non ritorneranno nel programma.