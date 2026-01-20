La puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne è iniziata con il finale della scelta di Flavio Ubirti, che ieri è stata interrotta sul più bello. Successivamente, poi, si è passati a dinamiche inerenti il Trono Over, dove non sono mancate discussioni accese a cui hanno preso parte Mario Lenti, Gemma Galgani, Mauro, un nuovo corteggiatore della donna e anche Cinzia Paolini. Nella parte conclusiva, invece, c’è stato un colpo di scena per Cristiana Anania.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni liquidati in fretta dopo la scelta: la reazione del pubblico

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata la conclusione della scelta di Flavio Ubirti. Il ragazzo ha comunicato a Nicole Belloni di voler uscire dal programma con lei, e la ragazza ha accettato. Dopo la pioggia di petali rossi, poi, Maria De Filippi li ha salutati e li ha invitati a uscire, insieme ai parenti di Flavio. Poi è andato in onda un filmato brevissimo inerente il dietro le quinte dei due dopo la scelta. Il tutto, però, è durato solamente qualche minuto, cosa che ha spinto il pubblico a credere che i due siano stati alquanto “liquidati” dopo la scelta. Tanta attesa per questo “grande” evento, per poi esaurire il tutto in brevi istanti. C’è da dire, però, che molti telespettatori sui social hanno accolto con favore la decisione di non dedicare altro tempo a questo evento, dato che in tanti l’hanno reputato decisamente noioso.

Lite tra Gemma, Mario, Mauro e Cinzia a Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo questo blocco, si è passati alla messa in onda di una nuova registrazione, in cui si sono affrontate sia dinamiche inerenti il Trono Over sia quello Classico di Uomini e Donne. Partendo dal primo, Gemma Galgani ha avuto una nuova discussione con Mario Lenti. I due stanno uscendo rispettivamente con Mauro e con Isabella. Tra i due cavalieri, però, non sembra scorra buon sangue, sta di fatto che Mauro ha accusato Mario di continuare a illudere Gemma in quanto ha un piano. Esso consisterebbe nello sfruttare l’ascendente che ha sulla dama per continuare a rimanere al centro studio a creare dinamiche nel momento in cui nessuna donna scriverà più per lui. Le sue parole, ovviamente, non sono piaciute a Mario, che ha replicato insinuando che Mauro non sia l’uomo giusto per la Galgani, cosa di cui lei presto si renderà conto e lo manderà via.

L’intervento di Lenti ha innervosito la dama che, infatti, ha sbottato contro il suo interlocutore dandogli del “pagliaccio” e anche dell’insensibile. Successivamente, poi, è intervenuta Cinzia Paolini per prendere le difese di Mario, raccontando un aneddoto che avrebbe dovuto mettere in luce la sensibilità del cavaliere. Mario ha approfittato di questo intervento per dirsi interessato a Cinzia, ma lei non ha ricambiato. Nel frattempo, Isabella ha ammesso di voler capire bene di che pasta sia fatto Lenti, in quanto vede in lui una certa furbizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ernesto spiazza Cristiana dicendole di essersi innamorato di lei

I riflettori, poi, si sono spostati su Cristiana Anania. La ragazza ha avuto uno sfogo dietro le quinte durante il quale si è lamentata di alcuni comportamenti di Ernesto Passaro. Quest’ultimo l’ha raggiunta in camerino e, durante una discussione, le ha confidato di essersi innamorato di lei. La tronista è rimasta molto contenta, sta di fatto che alla fine i due si sono abbracciati. In studio, però, Ernesto si è trovato a fare i conti con un’esterna molto bella tra la tronista e Federico Cotugno, sta di fatto che tra di loro c’è stato un bacio. Ernesto ha cercato di contenersi, evitando di dare luogo a una delle sue solite scenate, in quanto ha ammesso che, a questo punto, è inutile, in quanto comunque ritornerebbe. Malgrado questo, tra di loro c’è stato un confronto, al termine del quale Cristiana ha detto di avere “paura” di Ernesto per le sue reazioni e ha preferito ballare con Federico.