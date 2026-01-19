La puntata del 19 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata incentrata totalmente sulla scelta di Flavio Ubirti. Il tronista ha deciso di uscire dal programma con Nicole Belloni, cosa già ampiamente annunciata dalle anticipazioni, ma ci sono stati dei colpi di scena nella puntata trasmessa. Prima della scelta effettiva, infatti, c’è stato un momento in cui tutto il parterre femminile è scoppiato in lacrime a causa di una cosa accaduta. Inoltre, la redazione del talk show ha spiazzato tutti con una dichiarazione inaspettata su Flavio. Anche al momento della scelta ci sono stati degli eventi imprevisti, alcuni decisamente poco graditi dal pubblico da casa.

La redazione di UeD fa una confessione su Flavio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato della scelta di Flavio Ubirti. Prima di arrivare al dunque, però, Maria De Filippi ci ha tenuto ad informare Flavio di una confessione che le ha fatto la redazione. Lo staff della conduttrice le ha detto che, in tutta la storia di UeD, Flavio sia stato in assoluto il tronista più educato di sempre. Lo studio gli ha fatto un grande applauso, specie gli opinionisti, che non hanno mai nascosto una loro particolare preferenza per il ragazzo. Anche i genitori del tronista sono apparsi entusiasti di apprendere quanto detto dalla padrona di casa.

Parterre in lacrime a Uomini e Donne prima della scelta di Flavio Ubirti

Fatta questa doverosa premessa per la presentatrice, poi, sono andati in onda, come di consueto, i best moment con entrambe le corteggiatrici, e poi le esterne di una giornata. Ebbene, proprio durante la messa in onda di uno dei filmati inerenti Nicole, è accaduto qualcosa di inaspettato. Tutto il parterre femminile è scoppiato in lacrime, richiamando l’attenzione di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, dopo la messa in onda della clip, non ha potuto fare a meno di invitare i presenti e il pubblico da casa a prendere visione di quanto stesse accadendo. Marta, Barbara De Santi, Gemma Galgani, Magda, e tante altre donne del parterre, sono letteralmente scoppiate in lacrime nel vedere una parte delle esterne tra Flavio e Nicole, nello specifico, quella in cui la giovane ha dichiarato di nutrire qualcosa per il tronista.

Nicole è scoppiata in lacrime a sua volta, ma è stata supportata e consolata dai presenti in studio, i quali le hanno fatto un calorosissimo applauso. Nel frattempo, il pubblico da casa si è diviso in due parti. Da un lato, ci sono stati coloro i quali si sono chiesti quale fosse la ragione di tutta questa commozione, mentre dall’altra ci sono stati i sostenitori della ragazza, i quali si sono schierati dalla sua parte decantando la sua sensibilità, palesata anche dalla nonna della giovane durante un’esterna.

Le dame trono over team Nicole tutto per me 🥹❤️🎀 #uominiedonne pic.twitter.com/XgMtdjqTzW — Anito Oliviero🍟 (@sensodelpudore) January 19, 2026

Flavio illude Martina Cardamone, la scelta viene spezzata

Arrivato il momento della scelta, Flavio Ubirti ha fatto entrare prima Martina Cardamone. Il ragazzo le ha fatto un discorso molto bello e, ad un certo punto, l’ha quasi illusa di essere la scelta, in quanto le ha detto che, quando lei gli sorride, lui si scioglie. In quel momento, la ragazza si è commossa ed ha iniziato a sorridere portandosi le mani sugli occhi. A tutti ha dato come l’impressione di aver intuito di essere la scelta. Poco dopo, però, Flavio le ha comunicato la sua reale intenzione, sta di fatto che Martina si è raffreddata di botto. Certamente il comportamento di Flavio non sarà stato intenzionale, ma il pubblico da casa ha avuto come la netta percezione che la ragazza sia stata illusa.

Il vero colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui sarebbe dovuta entrare in studio Nicole Belloni. Maria ha fatto ballare Flavio con Gemma Galgani, e poi la puntata si è interrotta spezzando, così, la scelta del tronista. Il pubblico da casa ha protestato molto, in quanto non ha apprezzato la decisione di terminare la messa in onda proprio nel momento più bello. Ad ogni modo, per assistere al momento in cui Flavio dirà a Nicole di essere la sua scelta, bisognerà attendere domani.