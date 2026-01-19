Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nella settimana che va dal 19 al 23 gennaio 2026 assisteremo finalmente alla scelta di Flavio Ubirti. Le puntate della scorsa settimana sono andate per le lunghe, ragion per cui, il momento inerente la conclusione del percorso del tronista è slittato a questa settimana. Sempre in tema di Trono Classico, poi, ci saranno dei momenti molto difficili per Sara Gaudenzi, mentre per Cristiana Anania arriverà un colpo di scena. Al Trono Over, invece, ci sarà una lite molto accesa tra Gemma Galgani e Mario Lenti, ma non solo questo.

La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: dettagli e reazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va fino al 23 gennaio 2026 rivelano che si comincerà dalla scelta di Flavio Ubirti. Si inizierà, come di consueto, dalle esterne di un giorno con entrambe le corteggiatrici. Martina Cardamone porterà Flavio a conoscere sua nonna. Poi andranno al mare e a casa di lei. Anche Nicole Belloni introdurrà Flavio nel suo mondo presentandogli sua nonna. Poi i due andranno in montagna, e lì lei gli regalerà un bracciale.

In studio, poi, Flavio ballerà prima con Gemma Galgani per rompere il ghiaccio, poi, inviterà Martina ad entrare e le dirà che lei era la scelta fino a metà percorso, poi qualcosa è cambiato e il suo cuore ha preso una direzione differente. La giovane ammetterà che se lo aspettava, ma non esiterà a palesare il suo dispiacere. Quando giungerà il momento di Nicole, Flavio le farà un discorso, che poi concluderà leggendo una parte di una lettera scritta da lei in precedenza e dirà: “Ciò che siamo, lo voglio vivere“. Lei accetterà di uscire dal programma con lui, così i due balleranno sotto le note di “Amoreunicoamore” di Mina avvolti dai petali rossi e dagli applausi del pubblico.

Spoiler Trono Over UeD: lite tra Gemma e Mario, Lenti crea il caos anche con altre donne

Passando alle vicende del Trono Over di UeD, poi, Gemma Galgani uscirà con Mauro, un nuovo corteggiatore venuto per lei. Mario Lenti, però, interverrà per mettere in guardia la dama asserendo di non credere alla sincerità del cavaliere, in quanto crede che la stia corteggiando solo per stare a centro studio. Questo aprirà una discussione molto accesa tra Gemma e Mario, durante la quale la donna accuserà il cavaliere di essere un pagliaccio. Gli animi saranno piuttosto concitati.

La situazione, poi, diventerà ancora più accesa nel momento in cui emergerà che Mario è uscito con Isabella, baciandola. Successivamente, poi, si scoprirà che il cavaliere ha rivisto anche Magda, baciando anche lei. In studio scoppierà il caos, e il cavaliere proverà a ridimensionare quanto accaduto con Magda, facendo rimanere molto male la donna. Nel frattempo, quest’ultima, uscirà anche con Arcangelo, con il quale nascerà una prima discussione poiché la dama metterà in dubbio la reale attrazione del cavaliere nei suoi riguardi. Lui la rassicurerà ma, probabilmente, la donna non ne sarà molto convinta, forse per questo accetterà di nuovo le avances di Mario. Quest’ultimo, come se non bastasse, dichiarerà di voler uscire anche con Cinzia Paolini, ma lei gli chiuderà le porte.

Tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella ci sarà una prima uscita. Lui inizialmente sarà titubante a causa della precedente relazione di lei con Giuseppe Molonia, che è un suo amico, ma poi si convincerà ad uscire con la dama. Tra Sabrina Zago e Carlo la conoscenza proseguirà, ma quando l’uomo le proporrà di uscire dal programma insieme, lei rifiuterà dicendo di volere più tempo e ammettendo di voler continuare a conoscere anche Cristian. Per contro, poi, rifiuterà di conoscere un nuovo cavaliere venuto per lei.

Anticipazioni Trono Classico UeD: Jakub via, Ernesto fa una confessione

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della settimana che va fino al 23 gennaio rivelano che Sara Gaudenzi avrà una lite molto accesa con Jakub Bakkour, a seguito della quale lui le dirà di essere un “no” al momento in caso di scelta, salvo poi decidere di andare via. In merito a Cristiana Anania, invece, la ragazza avrà uno sfogo in cui ammetterà di non aver gradito alcuni comportamenti assunti da Ernesto Passaro in una scorsa puntata di UeD. Lui, poi, la raggiungerà in camerino e la spiazzerà con una confessione inaspettata, ovvero, le dirà di essersi innamorato di lei. La situazione si complicherà nel momento in cui il giovane scoprirà che la tronista sia uscita anche con Federico Cotugno, con il quale è scattato un bacio.