La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata quasi totalmente incentrata su Gemma Galgani, Mario Lenti, e alcune situazioni contingenti. Durante la messa in onda ci sono state lacrime, show, accuse molto pesanti, e sono volate parole grosse.

Gemma Galgani umiliata, Maria G. fa una scenata contro Mario Lenti a UeD

Per Gemma Galgani è arrivata una nuova doccia gelata nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 15 gennaio 2026. La dama credeva di essere finalmente riuscita ad ottenere un riavvicinamento con Mario Lenti ma, improvvisamente, si è scontrata con la realtà. Il cavaliere, infatti, ha ammesso nuovamente di non vedere un futuro insieme a Gemma dal punto di vista sentimentale. La donna, però, non è apparsa rassegnata all’idea, cosa che ha spinto Tina Cipollari ad attaccarla pesantemente dandole dello zerbino. Successivamente, poi, l’opinionista ha anche detto alla dama di meritarsi tutte le cose brutte che le capitano con gli uomini, in quanto certe situazioni se le va proprio a cercare. Della stessa opinione è stato anche Gianni Sperti, che ha rivelato che non avrebbe più difeso la donna.

Successivamente, poi, gli animi si sono concitati nel momento in cui Maria G. ha manifestato la sua intenzione di chiudere con Mario Lenti. La dama non ha apprezzato alcuni recenti comportamenti dell’uomo nei riguardi di Gemma. A suo avviso, il suo continuo avvicinarsi alla donna illudendola è frutto solamente della voglia di stare a centro studio. Per tale motivo, ha detto a Mario di essere un uomo spregevole, per cui non vuole continuare a conoscerlo. Il suo sfogo ha conquistato gli opinionisti, che si sono schierati totalmente dalla sua parte. Mario, dal canto suo, ha chiesto alla redazione di far tornare Isabella, una dama che in precedenza aveva mandato via per rispetto di Maria G. La donna è tornata ed è stata lieta di iniziare la conoscenza. Anche per Gemma, poi, c’è stato un piccolo raggio di sole, in quanto è arrivato un nuovo cavaliere per conoscerla, tale Mauro. Lei è rimasta entusiasta ed ha accettato di conoscerlo, anche se è apparso visibile il suo sgomento per quanto accaduto con Mario che, tra l’altro, ha anche rifiutato un suo invito a cena per uscire con Isabella.

Gianni e Tina contro Mario, volano parole grosse, Sabrina accetta un nuovo spasimante

Dopo un ballo, poi, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime a causa della freddezza di Mario Lenti, il quale ha confermato di non provare nulla per lei. A quel punto, Tina Cipollari ha sbottato contro il cavaliere accusandolo di non essere in trasmissione per trovare realmente una donna ma, semplicemente, per avere visibilità. L’opinionista ha addirittura supposto che Mario ce l’abbia al di fuori una donna. Queste parole hanno subito insinuato il dubbio nei telespettatori. Lenti ha davvero qualcosa da nascondere? Anche Gianni è stato molto duro nei riguardi di Mario, al punto da spingere quest’ultimo a mandare l’opinionista a quel paese.

Nella parte conclusiva della puntata di oggi di UeD, poi, si è passati a Sabrina Zago e Carlo. Quest’ultimo ha scritto un biglietto alla dama nel quale ha provato a riavvicinarsi a lei dopo il raffreddamento che c’è stato la volta precedente. Sabrina ha accettato il suo corteggiamento, ma poi ha manifestato l’interesse anche verso altri cavalieri, tra cui Lorenzo, venuto per lei in una scorsa puntata, e anche un cavaliere nuovo, Cristian, venuto nel programma quest’oggi. Tina Cipollari non ha esitato ad attaccare nuovamente la dama dicendo di non vederla minimamente interessata a Carlo. Sabrina, ancora una volta, ha ribadito il suo bisogno di darsi del tempo e di vagliare al meglio ogni possibilità prima di trarre conclusioni affrettate.