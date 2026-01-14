Registrazione molto concitata quella del 13 gennaio 2026 di Uomini e Donne. Si è partiti come sempre dalle dinamiche del Trono Over, dove non sono mancati confronti accesi, sfoghi e decisioni. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, Ciro Solimeno ha preso una decisione in merito al suo percorso nel programma. Sara Gaudenzi, invece, ha ricevuto un brutto colpo che l’ha portata a rivalutare un po’ tutto il suo percorso.

Sebastiano fa una sorpresa ad Elisabetta, Gemma “scaricata”, Rosanna va via in lacrime

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 13 gennaio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con Mauro, il quale ha deciso di smettere di uscire con lei in quanto ha capito di non essere particolarmente coinvolto. Sebastiano Mignosa, invece, ha provato a riconquistare Elisabetta, portandole un mazzo di fiori in studio e dei biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio, che è un cantante che lei adora particolarmente. La donna, malgrado le sue remore, ha deciso comunque di accettare il corteggiamento del cavaliere, dandogli un’altra possibilità.

Tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino la situazione si è complicata. I due sono usciti insieme e lui ha accettato di frequentarla, tuttavia, stavolta è stata la dama a stranirsi. Il motivo risiede nel fatto che la protagonista è rimasta molto male che Alessio abbia cercato prima un confronto con Giuseppe Molonia, ex della dama e amico del cavaliere. Il confronto che c’è stato tra i due in merito al prosieguo della loro conoscenza ha indispettito Rosanna, che infatti ha lasciato lo studio tra le lacrime.

Spoiler Trono Classico UeD: la decisione di Ciro Solimeno e la delusione di Sara Gaudenzi

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, nella registrazione del 13 gennaio di Uomini e Donne si è partiti da Ciro Solimeno. Maria De Filippi ha mandato un nuovo filmato del tronista nel quale si scaglia contro Martina De Ioannon e tutti coloro che hanno preso di mira solo lui, dicendosi spiazzato del fatto che la ragazza non abbia sentito la necessità di intervenire e dire la sua su quanto emerso. Successivamente, poi, il tronista ha preso una decisione in merito al suo percorso a UeD e, nello specifico, ha scelto di rimanere nel programma.

Sara Gaudenzi ha ricevuto una bella batosta. Jakub non si è presentato in studio e, nel frattempo, è stata mandata in onda la loro esterna. Lei ha deciso di andare da lui per avere un chiarimento, ma le cose hanno preso una piega inaspettata. Mentre Sara è apparsa propensa a continuare la conoscenza, Jakub ha ammesso di non vedere un futuro tra di loro. In studio, dunque, Sara ha avuto uno sfogo, durante il quale ha tirato in ballo anche Marco Veneselli, andato via in una precedente registrazione. La giovane ha palesato di avere un obiettivo preciso, ovvero, trovare l’amore, pertanto, ha bisogno di persone mature con le quali relazionarsi per raggiungere questo obiettivo. Cosa accadrà, dunque, al suo trono? Con Marco che ha abbandonato e Jakub che le ha rifilato questo due di picche che ne sarà del percorso di Sara? Lo scopriremo nelle prossime puntate di UeD.