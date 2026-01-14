Oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, ci sono stati diversi blocchi movimentati a Uomini e Donne. C’è stata una lite molto accesa tra due cavalieri, una dama in lacrime, un due di picche, una lettera inaspettata ed esterne ricche di confronti e chiarimenti per quanto riguarda il trono di Ciro Solimeno.

Lite molto accesa tra due cavalieri, due di picche per Rosanna Siino a UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una lite molto accesa tra Sebastiano Mignosa e Arcangelo Passirani. Il primo ha iniziato ad uscire con Magda, e tra di loro è scattato anche un bacio. Entrambi si sono detti intenzionati a proseguire la conoscenza, cosa che ha generato un immediato intervento da parte di Sebastiano, ex di Magda, il quale ha attaccato Arcangelo. I due hanno iniziato ad insultarsi, finno a che la conduttrice non ha posto fine alla discussione passando a trattare altri argomenti.

Al centro dell’attenzione ci sono finiti Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. La prima si è mostrata intenzionata ad uscire con il cavaliere, ma lui ha rivelato di avere delle remore a causa della precedente relazione della donna con Giuseppe Molonia, con cui lui è rimasto in amicizia. Alessio ha ammesso che, malgrado gli piaccia Rosanna, non si sentirebbe a suo agio ad uscire con lei, quindi, il capitolo si è momentaneamente chiuso con un nulla di fatto.

Sorpresa per Gemma Galgani, sfogo di Sabrina

Per Gemma Galgani, poi, c’è stato un colpo di scena. Roberto si è riproposto alla dama leggendole una lettera scritta per lei. Nonostante abbia apprezzato il suo gesto, Gemma ha spiegato di non sentirsi attratta dal cavaliere, ragion per cui ha ribadito la sua intenzione di non continuare la conoscenza. La sua diplomazia ha scatenato le ire di Gianni Sperti, il quale ha accusato la donna di sprecare energie dietro uomini che non la vogliono, mentre quando le capita qualcuno di realmente interessato, lo respinge.

Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri, Sabrina Zago è tornata in studio dicendo di essere rimasta piuttosto male per il comportamento di Carlo che, a suo avviso, non ha preso le sue difese durante gli attacchi subiti. Carlo ha negato, ma non ha esitato ad affermare di essere rimasto molto male per la scelta di Sabrina di conoscere un altro uomo. Gli opinionisti hanno continuato ad attaccare Sabrina, fino al punto da spingere la donna ad avere uno sfogo. La dama si è messa a piangere ed ha ammesso che, dopo tante batoste subite nella vita, adesso ha deciso di andarci piano. Il suo desiderio al momento è quello di aprire le porte di casa sua per far entrare una persona con la quale lasciarsi andare all’amore. Carlo ha cercato di venire in contro alla donna, ma lei è rimasta piuttosto fredda, scatenando le polemiche, sia dei presenti in studio, sia del pubblico da casa.

Nuove esterne per Ciro Solimeno: freddezze e chiarimenti

Passando al Trono Classico, poi, nella puntata di oggi di UeD si è parlato di Ciro Solimeno, il quale ha portato in esterna Elisa. Le cose non sono andate nel modo sperato, in quanto lei è stata molto sulla difensiva, cosa che non ha messo a proprio agio Ciro. In studio i due si sono confrontati, ed Elisa ha spiegato che questo è solo un lato del suo carattere che mostra nella fase iniziale della conoscenza. Ciro, così, ha deciso di tenerla e di darle un’altra opportunità.

La seconda esterna è stata con Alessia Antonetti. I due sono stati molto bene, ma lui ci ha tenuto ad avere un chiarimento con lei in merito ad alcune segnalazioni trapelate. Lei è riuscita a smentirle una ad una, al punto da convincere Ciro, sta di fatto che tra i due ci sono stati abbracci e tenere effusioni.