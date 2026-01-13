Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rocco Bruno è stato “costretto” a lasciare il programma, a differenza della sua ex Cinzia Paolini, che invece è rimasta nel parterre. Sabrina Zago ha vissuto momenti molto concitati, mentre Flavio Ubirti ha attaccato inaspettatamente Martina Cardamone.

Rocco lascia UeD, Sabrina Zago scoppia in lacrime

La puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 13 gennaio 2026, è proseguita dal blocco incentrato sul ritorno nel programma di Cinzia Paolini e Rocco Bruno. I due hanno continuato a raccontare le motivazioni che li hanno spinti a separarsi, per poi arrivare ad un epilogo. Maria De Filippi ha chiesto ai presenti se fossero interessati ai due protagonisti. Paolo si è subito proposto per Cinzia, mentre Rocco non ha ricevuto nessuna avance. Malgrado questo, però, il cavaliere non è sembrato propenso a voler andare via. Gianni Sperti, allora, ha preso la parola per invitarlo a mostrare un po’ più di amor proprio, andando via spontaneamente. Dopo le sollecitazioni di Gianni, Rocco ha capito che la cosa migliore da fare sarebbe stata proprio quella, così ha salutato tutti e se ne è andato. Cinzia, invece, è rimasta per conoscere Paolo. Successivamente, poi, è stata la volta di Sabrina Zago e Carlo. I due sono sembrati molto affiatati, anche se la donna ha manifestato la sua intenzione di andarci piano, sta di fatto che, quando ha scoperto che fosse arrivato un nuovo cavaliere per conoscerla, lei ha accettato. Tina Cipollari ha dato di matto attaccando pesantemente la dama e accusandola di non essere minimamente interessata a Carlo, a differenza di lui. Il cavaliere è rimasto molto male della scelta della donna. Sabrina si è sentita molto in difetto, sta di fatto che è scoppiata in lacrime chiedendo a Carlo solo un po’ di tempo.

Flavio Ubirti “mortifica” Martina a Uomini e Donne

Dopo un bel po’ di assenza, poi, si è parlato nuovamente di Flavio Ubirti. Si è partiti da un’esterna con Nicole Belloni, la quale è andata piuttosto bene. Anche quella con Martina Cardamone è stata molto romantica, sta di fatto che tra i due è scattato anche un bacio. In studio, però, Flavio ha spiazzato tutti dicendo di aver sentito Martina un po’ distante e impostata, cosa che non gli ha lasciato un buon ricordo. Martina è apparsa alquanto stupita, sta di fatto che ha ammesso che non si aspettava minimamente queste parole. Anche il pubblico da casa non ha molto compreso l’intervento del tronista, accusandolo di aver voluto trovare solo un pretesto per motivare la sua scelta, che andrà in onda a breve. Alla fine, poi, il tronista ha deciso di ballare con Nicole.