La registrazione del 12 gennaio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da tanti colpi di scena. Come già preannunciato, Cristiana Anania ha compiuto la sua scelta, ma anche al Trono di Ciro Solimeno ci sono stati dei momenti degni di nota. Passando alle vicende del Trono Over, invece, Gemma Galgani ha sbottato nuovamente contro Mario Lenti, mentre per una coppia è saltata l’uscita a causa di alcune problematiche.

Gemma Galgani contro Mario Lenti, seconde chance e uscite mancate al Trono Over di UeD

Le anticipazioni della registrazione del 12 gennaio 2026 di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è cominciati da Gemma Galgani. La dama ha sbottato contro Mario Lenti commentando negativamente quello che lui ha detto di lei nel corso della puntata di Verissimo che è andata in onda sabato scorso. L’attenzione, poi, si è spostata su Elisabetta e Sebastiano Mignosa. Malgrado la donna in una precedente puntata registrata avesse deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere, dopo che lui ha accettato di conoscere un’altra dama, ha scelto di dare una seconda chance all’uomo, ma ha preteso delle scuse da parte sua. Sebastiano non ha assecondato la richiesta della donna, asserendo di non aver fatto nulla di sbagliato.

La frequentazione tra Lanfranco e Cinzia M., invece, sta proseguendo molto bene da circa due mesi. Il cavaliere ha manifestato anche l’intenzione di uscire dal programma con la dama. Quest’ultima, però, ha raffreddato subito l’entusiasmo del suo interlocutore, dicendo di non sentirsi ancora pronta a compiere un passo così importante, sta di fatto che ha ammesso la volontà di continuare a conoscerlo all’interno del contesto di Uomini e Donne. Lui, ovviamente, ci è rimasto piuttosto male. Gianni Sperti era assente.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: la scelta di Cristiana Anania e le reazioni

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta. Dapprima sono andate in onda le esterne di una giornata con ciascun corteggiatore. Federico Cotugno ha portato la giovane a fare un giro in moto, poi l’ha portata a conoscere i suoi nonni e fratelli e, successivamente, l’ha condotta all’interno di un castello, dove le ha fatto proiettare sul muro delle frasi romantiche, e poi l’ha invitata a sceglierlo. Cristiana si è commossa. Ernesto Passaro, invece, l’ha portata sul lungomare di Napoli, dove le ha confessato di essersi innamorato di lei. Successivamente le ha fatto conoscere i suoi fratelli e le ha consegnato un mazzo di fiori da parte dei suoi genitori. In serata, poi, il corteggiatore ha condotto la tronista in un luogo dove era presente un cuore trafitto da una freccia e le ha detto che quello fosse il suo cuore e la freccia rappresentasse lei. Anche in questa circostanza Cristiana si è commossa parecchio. Infine, poi, Ernesto le ha detto di credere di non essere la sua scelta, ragion per cui sente già la sua mancanza.

Poi è arrivato finalmente il momento tanto atteso. Cristiana ha fatto entrare prima Federico, al quale ha comunicato di non essere la sua scelta. Lui ci è rimasto molto male, tuttavia, ha voluto comunque augurare il meglio alla tronista. Successivamente, poi, è stata la volta di Ernesto, il quale era vestito in modo molto elegante, ed ha accolto positivamente la scelta di Cristiana di uscire dal programma insieme a lui. I due, così, si sono baciati ed hanno ballato a centro studio sotto la pioggia di petali rossi.

Confessione choc di Ciro Solimeno: il tronista vuole andare via, ma Maria lo ferma

Tra i momenti degni di nota, poi, c’è stato un blocco dedicato a Ciro Solimeno. Il ragazzo, in un filmato registrato e pubblicato su Witty Tv, ha fatto delle confessioni inaspettate in merito alla sua precedente esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon. Il ragazzo ha ammesso che i due si sentissero anche al di fuori del programma, mediante telefonate e messaggi. Ciro è apparso molto pentito per quanto accaduto, sta di fatto che ha palesato la sua volontà di abbandonare il trono, pervaso dai sensi di colpa. Maria De Filippi, però, lo ha fermato, gli ha detto di non aver commesso nessun crimine, ragion per cui lo ha invitato a riflettere. Al momento non si sa se il suo percorso andrà avanti, oppure se si interromperà qui.

Nel frattempo, in tanti attendono anche un commento da parte di Martina che, invece, non aveva mai reso nota questa cosa alla redazione. Per il momento, però, la giovane si è trincerata dietro un rigido silenzio, pubblicando sui social contenuti che esulano completamente da questa vicenda. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, inoltre, pare che dietro la scelta della giovane di non presentarsi al confronto con Ciro e Gianmarco Steri la prima volta, ci sia un presunto patto segreto stipulato con Ciro, mediante il quale i due si sarebbero ripromessi di non far trapelare mai questa cosa, qualunque cosa fosse accaduta. A quanto pare, però, il patto è stato infranto.