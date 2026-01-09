Nella messa in onda del 9 gennaio 2026 di Uomini e Donne si è parlato esclusivamente del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati diversi protagonisti, che hanno dato luogo a delle polemiche. Tra i momenti più esilaranti, c’è stato uno show fatto da Tina Cipollari, che ha divertito tutti.

Nuove conoscenze, rotture e lacrime al Trono Over di Uomini e Donne

Nella puntata odierna di Uomini e Donne si è parlato nuovamente di Sabrina Zago e Carlo, i quali stanno continuando a frequentarsi, e le cose stanno andando abbastanza bene. Poi c’è stato un blocco piuttosto animato caratterizzato da più esponenti. Maria sta uscendo con Federico Mastrostefano e con Alessio Pili Stella, ma quest’ultimo ha deciso di interrompere la conoscenza in quanto non si aspettava che la donna stesse uscendo anche con un altro. Federico, dal canto suo, ha detto di essere stato molto bene con la donna. A quel punto, allora, è intervenuta Emanuela, la quale ha voluto sapere le sue “sorti”. Federico ha ammesso di non voler continuare ad uscire con lei, in quanto non sente quel trasporto in più. La donna è scoppiata in lacrime e tutto il pubblico l’ha applaudita. Luca, poi, è intervenuto per dire ad Emanuela di essere interessato a lei, e di volerla conoscere. Lei ha accettato. Successivamente, poi, si è passati a Lucia. La donna ha deciso di interrompere la conoscenza con Marco, un nuovo cavaliere venuto nel programma per lei. Per contro, invece, ha detto di voler continuare ad uscire con Federico, dal quale è incuriosita. Mastrostefano è apparso alquanto preso dalla donna, sta di fatto che ha deciso di ballare con lei. Maria De Filippi gli ha chiesto cosa provasse, e lui non ha negato di essere molto interessato a Lucia, malgrado tra di loro non sia ancora scattato alcun bacio.

Marina fa un monologo, Tina Cipollari va a fare la spesa

Marina è uscita con Egidio Marcello Giovanni e Walter. La donna ha deciso di interrompere la conoscenza con due di loro. Tuttavia, prima di liquidarli, ha fatto un monologo che ha estenuato Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti hanno reputato assolutamente inutile dilungarsi a parlare con gli eliminati, dato che di lì a poco sarebbero andati via. Ad un certo punto, poi, Tina è addirittura uscita dallo studio dicendo di dover andare a fare la spesa in farmacia prima che chiudesse. La donna, così, si è munita di ombrello, dato che pioveva, e ha lasciato gli studi inseguita dalle telecamere e scatenando l’ilarità del pubblico e dei telespettatori, non prima di aver girovagato come un’anima in pena nello studio.