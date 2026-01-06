Nella registrazione del 5 gennaio 2026 di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena al trono di Sara Gaudenzi. Il corteggiatore Marco Veneselli ha deciso di abbandonare il programma rinunciando alla possibilità di riuscire a conquistare la tronista. Questa decisione, presa con una certa sicurezza, e condivisa da Sara, ha lasciato tutti di sasso, in quanto tra i due sembrava stesse nascendo qualcosa di davvero importante. Ebbene, per comprendere meglio le motivazioni di questa decisione, risulta rilevante una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, in cui sono emersi dei retroscena degni di nota.

Il retroscena sull’abbandono di Marco Veneselli da Uomini e Donne

L’abbandono di Marco Veneselli da Uomini e Donne ha spiazzato tutti, ma cosa c’è dietro questa decisione? Il corteggiatore ha davvero smesso di provare interesse per Sara Gaudenzi così come è apparso dalla registrazione effettuata ieri pomeriggio? A quanto pare no. A rivelare qualche dettaglio in più ci ha pensato Lollo Magazine, dove è riportata una segnalazione pervenuta alla redazione nella quale sembrerebbe che Marco non abbia accolto affatto a cuor leggero la decisione di lasciare Uomini e Donne.

Stando a quanto emerso da questa segnalazione, pare che Marco non se la stia passando per niente bene, in quanto ci teneva davvero tantissimo alla tronista. La scelta di andare via, dunque, sembrerebbe essere stata dettata più da una necessità di tutelare se stesso, mettendosi al primo posto su tutto e tutti. Soprattutto negli ultimi tempi, il rapporto tra Marco e Sara era diventato davvero deleterio, un turbinio di emozioni contrastanti e di montagne russe che hanno messo a dura prova la stabilità emotiva di entrambi, e in particolar modo del ragazzo.

Marco tornerà a Uomini e Donne? Come stanno le cose, e che succederà adesso

In questo momento, dunque, Marco Veneselli pare abbia intenzione di concentrarsi di più su se stesso e sul suo benessere allontanandosi dal contesto televisivo. Per adesso non sembrano esserci i margini di un ritorno in trasmissione, questo per due ragioni. In primo luogo, Sara non ha manifestato l’intenzione di andare a riprendere il ragazzo dopo quanto accaduto. In secondo luogo, poi, pare che Marco non abbia voglia di ritornare nel programma, neppure nel caso in cui la Gaudenzi dovesse cambiare idea.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Al momento, dunque, tutto lascia intendere che quello tra Marco e Sara sia un addio definitivo. A Uomini e Donne, però, nulla è mai detto. Certe relazioni fanno dei giri immensi e poi ritornano, dunque, potrebbe anche accadere questo ai due ragazzi. Per ora, però, Sara sembra sia interessata a concentrarsi solamente sulle due conoscenze che le restano, ovvero, quella con Jakub e con Simone. Quindi, non resta che attendere le prossime puntate di UeD per vedere cosa succederà.