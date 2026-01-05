Questa settimana, finalmente, riprenderanno le messe in onda di Uomini e Donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi ritornerà a tenere compagnia ai telespettatori appassionati a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Pertanto, in questa settimana sono previsti tre appuntamenti, durante i quali assisteremo a dinamiche inerenti sia il Trono Classico sia quello Over. Oggi, però, lunedì 5 gennaio, si riprenderà anche con le registrazioni, dunque, si scoprirà come hanno trascorso queste vacanze i protagonisti del dating show.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne della settimana dal 7 al 9 gennaio: brutto momento per Cristiana

Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana, che va dal 7 al 9 gennaio, rivelano che si continuerà da dove ci si era fermati prima delle vacanze di Natale. Cristiana Anania avrà una discussione molto accesa con Ernesto. Dopo aver baciato Federico, il corteggiatore andrà via. Lei lo inseguirà e i due avranno uno scontro. Ernesto arriverà addirittura ad ammettere di non essere sicuro di essere un sì nel caso in cui dovesse essere lui la scelta. Cristiana, inoltre, eliminerà anche Simone, e lo lascerà libero di conoscere Sara, dato che lui stesso aveva manifestato l’intensione di avere un contatto con lei. Tina Cipollari attaccherà molto Federico. Di Flavio Ubirti e Ciro Solimeno, invece, non si parlerà.

Spoiler Trono Over: nuova batosta per Gemma, nuove conoscenze e addii

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, nelle prossime puntate di Uomini e Donne si partirà da Gemma Galgani, la quale deciderà di chiudere la conoscenza con Ciro onde evitare di fargli perdere del tempo dato che non è interessata a lui. La donna, inoltre, dopo quanto accaduto con Mario Lenti, crederà che con il cavaliere ci siano ancora delle possibilità di dare vita ad una storia. Le aspettative della dama, però, verranno totalmente disattese nel momento in cui scoprirà che l’uomo sia uscito anche con Maria G. Per la Galgani, dunque, il nuovo anno comincerà con una nuova cocente delusione.

Federico Mastrostefano, dal canto suo, inizialmente continuerà con Emanuela e con Lucia, mentre quest’ultima chiuderà con Mauro. Per lei scenderà un nuovo cavaliere di nome Marco. In un secondo momento, poi, Federico conoscerà Giulia, e deciderà di proseguire solo con quest’ultima e con Lucia, mentre con Maria ed Emanuela interromperà la frequentazione. Emanuela verrà invitata ad uscire da Luca, pertanto, rimarrà nel programma. Lucia, dopo aver conosciuto Marco, deciderà di interrompere la frequentazione con lui. Successivamente, poi, sarà la volta di Marina, la quale prenderà la drastica decisione di chiudere la conoscenza con Walter ed Egidio. Per contro, invece, si mostrerà molto interessata a proseguire con Marcello e con Giovanni, decidendo di ballare con quest’ultimo.