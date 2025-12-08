Nella settimana che va dall’8 al 12 dicembre ci saranno solo quattro appuntamenti con Uomini e Donne. Il motivo risiede nel fatto che, lunedì 8 dicembre, giornata dell’Immacolata Concezione, il talk show di Maria De Filippi non andrà in onda, per lasciare spazio ad una programmazione incentrata sulle serie tv del momento. Ad ogni modo, nei quattro appuntamenti che rimangono, ne accadranno delle belle. Al Trono Classico ci saranno baci, ma anche segnalazioni inaspettate e “minacce”. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, arriveranno delusioni inaspettate, nuovi cavalieri, e non mancheranno accese discussioni.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: Barbara rifila un due di picche a Mario, nuovi arrivi e discussioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 9 al 12 dicembre rivelano che si partirà da Gemma Galgani, la quale deciderà di eliminare un cavaliere venuto per lei in precedenza. L’uomo si chiama Gianni e la dama ammetterà di non essere interessata a lui, pertanto, dato che non vuole illuderlo, preferisce mandarlo via, senza fargli perdere troppo tempo. Magda non crederà alle parole della donna, sta di fatto che attribuirà la causa di quella scelta ad un latente interesse per Mario Lenti. In effetti, Gemma non negherà di non reputare indifferente il cavaliere, anzi, si mostrerà particolarmente infastidita dal suo avvicinamento a Barbara De Santi.

Ebbene sì, Mario mostrerà un interesse per la mantovana, asserendo di voler intraprendere una conoscenza con lei. La De Santi, però, non sembrerà molto presa dal cavaliere, almeno per quanto riguarda la parte estetica, pertanto, dopo essersi intrattenuta per un po’ con lui, gli rifilerà un sonoro due di picche. Per la Galgani, nel frattempo, arriverà un nuovo cavaliere di nome Antonio. Quest’ultimo risulterà essere molto più giovane di lei, cosa che farà nascere una certa ilarità in studio.

Federico fa nuovi show, nuovo capitolo per Sabrina

Successivamente, poi, sarà la volta di Alessio Pili Stella, il quale deciderà di chiudere la conoscenza sia con Federica sia con Jone. La causa che spingerà l’uomo ad agire in questo modo risiede nel fatto che le due protagoniste abbiano scelto di conoscere anche un altro cavaliere. Le due ragazze usciranno con Gianmaria, ma non mancheranno le polemiche. Federica, infatti, non si aspettava che l’uomo fosse uscito anche con un’altra, ragion per cui nascerà una discussione. Durante il dibattito interverrà anche Alessio, che attaccherà entrambi i protagonisti.

Per Sabrina Zago, invece, si aprirà un nuovo capitolo. La donna uscirà con Massimiliano, con il quale scatterà anche un bacio. Federico Mastrostefano uscirà con Marta. Quest’ultima, però, quando apprenderà che l’uomo sia interessato ad uscire anche con Lucia, non la prenderà affatto bene. Emanuela, la ragazza simpatica che in precedenza era scesa per Mastrostefano, uscirà con l’altro Federico, ma ci saranno dei problemi. Sia Emanuela sia Annamaria accuseranno il cavaliere di non essere libero emotivamente.

Spoiler Trono Classico: Flavio perde la pazienza, segnalazione su Ciro e una corteggiatrice

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni settimanali rivelano che al Trono di Flavio Ubirti ci saranno dei problemi. Il tronista minaccerà di lasciare il programma se le sue corteggiatrici continueranno ad andare via. Il tutto scaturirà dall’ennesima fuga di Martina, la quale è andata via dopo il bacio tra il ragazzo e Nicole. Ad ogni modo, tra i due ci sarà una nuova esterna con un nuovo bacio. Nicole, invece, in esterna farà una dichiarazione inaspettata al tronista, ovvero, gli dirà di essersi innamorata di lui, ragion per cui lo esorterà a sbrigarsi a fare la sua scelta.

Cristiana Anania porterà in esterna Federico, con il quale scatterà un bacio. Al centro dell’attenzione, poi, ci sarà finalmente Ciro Solimeno. Per la seconda volta verrà proiettata una sua esterna, ovvero, quella fatta con una ragazza di nome Alessia, non è la stessa di cui si è parlato nella puntata di venerdì scorso. Al termine della messa in onda dell’uscita, però, si scoprirà che i due si conoscono già, cosa che non deporrà bene per Solimeno. Il suo trono, infatti, incomincerà a vacillare.