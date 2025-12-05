La puntata del 5 dicembre di Uomini e Donne è stata caratterizzata da alcuni momenti cringe, discussioni accese e decisioni. Soprattutto al Trono Classico sono state versate lacrime, dati baci e fatte scenate.

Emanuela stufa il pubblico di Uomini e Donne, novità per Sabrina

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Sabrina Zago, la quale ha avuto uno screzio con Giovanni, il cavaliere che un po’ di tempo fa era venuto per corteggiarla. La donna lo ha accusato di essere poco intraprendente nei suoi riguardi, mentre lui ha replicato dicendo di essersi raffreddato a causa dei comportamenti di lei. Ad ogni modo, il cavaliere ha deciso di conoscere Marina, mentre Sabrina ha accettato di conoscere un nuovo pretendente venuto per lei. Federico Mastrostefano è uscito con Emanuela, la ragazza un po’ eccentrica che era venuta per lui nella scorsa puntata di UeD. I due hanno raccontato di essere stati molto bene. Lui ha anche provato a baciarla, ma lei gli ha dato il due di picche. Malgrado questo, però, hanno deciso di continuare ad uscire. Ad un certo punto, però, Emanuela ha scoperto che Federico si sia riavvicinato a Marta, cosa che non ha affatto gradito. La donna, infatti, ha accettato di uscire con l’altro Federico, che si è mostrato interessato a conoscerla.

Ad ogni modo, a creare sgomento durante tale blocco è stato soprattutto il comportamento di Emanuela. La ragazza, infatti, non ha fatto altro che ridere a sproposito, quasi come se non fosse lucida. Il suo atteggiamento, se in un primo momento aveva generato una certa ilarità, adesso sta iniziando a stancare, sta di fatto che molti telespettatori la stanno accusando di essere falsa, nonché fuori luogo.

Cristiana scoppia in lacrime per Ernesto, Flavio bacia Nicole

Si è passati poi al Trono Classico di Uomini e Donne. Ciro Solimeno ha portato in esterna una ragazza di nome Alessia, con cui si è trovato molto bene. I due sono apparsi sin da subito complici, ma il tutto è certamente ancora in una fase embrionale. Maria De Filippi ha informato Cristiana Anania circa il fatto che Ernesto non fosse presente in studio. Il ragazzo, dopo aver appreso che la tronista abbia preferito uscire con Federico e Simone piuttosto che incontrarlo, ha deciso di non tornare. La tronista, però, è scoppiata in lacrime ed ha chiesto di richiamarlo.

Flavio Ubirti, invece, dopo l’uscita di Nicole della scorsa volta, ha deciso di andare a riprenderla facendole una sorpresa. Tra i due è scattato un bacio, e la ragazza ha deciso di ritornare a corteggiarlo. L’esterna, ovviamente, non ha fatto piacere a Martina, e stavolta è stata lei a fare una scenata con tanto di uscita plateale dallo studio. Flavio si è arrabbiato poiché è stanco di rincorrere sempre le sue corteggiatrici, ma alla fine è uscito anche lui per riprendere la ragazza.