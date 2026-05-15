Martedì 12 maggio 2026 è stata registrata la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. A tenere banco nel mondo del gossip, però, è stata un’altra notizia, inerente una cosa che si sarebbe verificata dopo la registrazione, ovvero, una presunta rissa sfiorata tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi e persone a lei vicine. Nello specifico, sembrerebbe che la prima abbia avuto un alterco molto pesante con delle amiche della Leonardi. A intervenire sulla faccenda è stata proprio un’amica di quest’ultima, la quale ha svelato dei retroscena su quanto sarebbe accaduto.

L’intervento dell’amica di Elisa Leonardi sulla presunta rissa con Martina Calabrò dopo la scelta di Ciro Solimeno a UeD

La scelta di Ciro Solimeno fatta a Uomini e Donne ha lasciato dietro di sé tanti strascichi. Non solo perché in tanti sono rimasti sorpresi dalla decisione finale del tronista, ma soprattutto in virtù di uno scontro che ci sarebbe stato fuori dagli studi tra le due ex pretendenti, per cui sarebbe stato necessario anche l’intervento della sicurezza. Chi era presente all’evento ha raccontato di parole grosse che sarebbero volate tra Martina Calabrò, che si trovava in auto insieme alle sue sorelle, e le amiche di Elisa Leonardi.

Ad aggiungere dei dettagli in merito a quanto sarebbe accaduto è stata la migliore amica di Elisa, che mediante i social ha risposto a un commento svelando dei retroscena sull’accaduto. Nello specifico, la ragazza ha fatto ricadere le colpe su Martina e sulle persone schierate dalla sua parte, le quali avrebbero dato il via allo scontro insinuando che la relazione tra Ciro ed Elisa non sarebbe durata più di due mesi e che la Leonardi sia una falsa. Questo, dunque, avrebbe contribuito a inasprire un clima già piuttosto teso a causa della preesistente rivalità tra le due ragazze.

Silenzio da parte delle due ragazze e retroscena su Ciro ed Elisa post scelta

Stando alla versione dei fatti dell’amica di Elisa, dunque, a scatenare la quasi rissa sarebbe stata Martina, o comunque le persone a lei vicine. Nel frattempo, però, il popolo del web è diviso in due, tra chi sostiene la Calabrò e chi, invece, si è schierato dalla parte della Leonardi. In ogni caso, per il momento, le due ragazze non sono intervenute personalmente sulla faccenda per svelare la loro versione dei fatti. Sia Elisa sia Martina sono sparite da giorni dai social, fomentando la curiosità dei telespettatori di Uomini e Donne.

In merito ad Elisa e Ciro Solimeno, invece, alcune indiscrezioni rivelano che la storia tra i due sarebbe cominciata con il botto. Dopo la scelta, infatti, pare che da parte di entrambi ci siano stati dei momenti colmi di emozione e passione, ma non è tutto. L’indiscrezione più interessante fa riferimento ad alcuni discorsi che i due avrebbero già fatto finalizzati ad annientare il problema della distanza. Si vocifera, infatti, che la coppia stia già valutando una convivenza in modo da poter vivere al meglio questa storia d’amore non rimanendo vittima della lontananza.