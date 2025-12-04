Molti sono stati i momenti degni di nota nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Un cavaliere è stato duramente attaccato, mentre Arcangelo Passirani ha fatto una gaffe. Sara Gaudenzi ha baciato un corteggiatore, ma poi lo ha eliminato e si è beccata una valanga di critiche, che l’hanno fatta piangere.

Dure accuse contro Edoardo a Uomini e Donne, Maria asfalta Arcangelo

Nella puntata odierna di Uomini e Donne si è partiti con un blocco piuttosto intricato. Al centro dell’attenzione ci è finito Edoardo, il cavaliere che stava uscendo con Barbara De Santi, ma con cui ha avuto delle discussioni piuttosto accese. L’uomo ha chiesto il numero anche ad altre dame, tra cui Gloria Nicoletti, con la quale è anche uscito. Ad un certo punto, però, è intervenuto Sebastiano Mignosa, il quale ha ammesso di essere a conoscenza di cose un po’ incresciose sul cavaliere. Nello specifico, ha dichiarato di aver ascoltato una conversazione tra l’uomo ed un suo amico, durante la quale avrebbe parlato molto male di alcune dame del parterre. Di Rosanna Siino avrebbe detto che è un “mezzo avvocato”, mentre un’altra dama sarebbe stata definita una poco di buono. Di Barbara, invece, avrebbe detto di averla corteggiata solo per il piacere di umiliarla e vantarsi con i suoi amici. Come se non bastasse, poi, Edoardo si sarebbe anche vantato con gli amici per essere riuscito a guadagnarsi il centro studio per un bel po’ di tempo, ricevendo dei complimenti dalla padrona di casa per i suoi modi di fare. Edoardo, ovviamente, ha respinto le accuse, ma Sebastiano è stato così dettagliato nel racconto da apparire molto credibile agli occhi dei presenti.

Durante il dibattito, poi, sono intervenuti anche altri esponenti del parterre maschile per manifestare i loro punti di vista sulla faccenda. Ad un certo punto, poi, c’è stato un battibecco tra Gianni Sperti e Arcangelo Passirani. L’opinionista ha reputato l’intervento del cavaliere assolutamente fuori luogo e lui ha accusato Sperti di temere che lui possa rubargli il lavoro. A quel punto, allora, ha preso la parola Maria De Filippi, mettendo a tacere il cavaliere con queste parole lapidarie: “Stai tranquillo che non si verifica“. Il pubblico è scoppiato in un forte applauso.

Sebastiano ha ascoltato una telefonata fatta da Edoardo! #UominieDonne pic.twitter.com/D3qD1MMHwb — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 4, 2025

Sara Gaudenzi bacia ed elimina Tomas, poi scoppia in lacrime per le critiche

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, è stata proiettata l’ultima esterna fatta da Sara Gaudenzi, ovvero, quella con Tomas. L’uscita è sembrata andare molto bene, sta di fatto che è scattato anche un bacio tra di loro. In puntata, però, la tronista ha compiuto un gesto inaspettato. Nel dettaglio, Sara ha spiegato di essersi trovata bene con Tomas, ma di non essere rimasta colpita da quel bacio. Inoltre ha compreso di non essere sulla stessa lunghezza d’onda del corteggiatore, ragion per cui ha deciso di mandarlo via in quanto non vuole illuderlo.

Il comportamento della tronista ha indignato un po’ il pubblico da casa, ma anche i presenti. Soprattutto Gianni Sperti, infatti, ha accusato la ragazza di essersi comportata in maniera un po’ superficiale in quanto avrebbe potuto evitare di arrivare al bacio se non era così presa dal giovane. Un po’ della stessa idea è stato anche Flavio Ubirti. La doccia gelata da cui è stato colpito Tomas lo ha lasciato senza parole. Il ragazzo ha ribadito di essere molto preso da Sara, tuttavia, se lei non è abbastanza interessata a lui, non può certamente costringerla, quindi, ha accettato di andar via. Al termine del blocco Sara è scoppiata in lacrime a causa delle critiche ricevute. Maria ha provato, ancora una volta, a fare da psicologa e a invogliare i corteggiatori a fare qualcosa, così Marco si è alzato ed ha fatto ballare Sara.