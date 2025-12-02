Nella puntata odierna di Uomini e Donne Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di mostrare la sua preferenza nei riguardi di Marco, corteggiatore di Sara Gaudenzi, arrivando a compiere gesti inaspettati. Tra i momenti degni di nota, poi, c’è stato il ritorno di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, con tanto di sorpresa toccante.

Il ritorno di Alessandro e Roberta a UeD con una sorpresa toccante

Oggi a Uomini e Donne sono tornati ospiti Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Malgrado i tanti dubbi che in passato sono sorti sulla coppia, la loro relazione è solida e procede a gonfie vele. Entrambi si sono detti profondamente felici per come stiano andando le cose, al punto che Alessandro ha fatto una toccante dichiarazione alla dama. L’uomo le ha portato una scatola con all’interno un mazzo di chiavi. A seguire, poi, ha spiegato di reputare Roberta e suo figlio la sua famiglia, è da quando sono usciti dal programma che è così. Le parole di Alessandro hanno commosso tutti, sta di fatto che durante il ballo in tanti si sono avvicinati a loro per congratularsi per la relazione e per lo splendido messaggio che stanno mandando.

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Lucia e Francesco. Lui ha confermato l’intenzione di uscire dal programma con lei, ma la donna ha rifiutato nuovamente decidendo di conoscere un nuovo cavaliere venuto per lei. Francesco, così, ha deciso di porre fine alla loro conoscenza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Una sorpresa per Alessandro da parte di Roberta! #UominieDonne pic.twitter.com/WB95QEaD31 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 2, 2025

Spuntano strane regole a Uomini e Donne, Maria De Filippi in versione psicanalista compie gesti inattesi

Dopo questo blocco, poi, è capitato qualcosa di atipico al Trono Classico. Maria De Filippi ha chiesto a Marco per quale ragione non avesse invitato Sara Gaudenzi a ballare dopo quanto accaduto nella scorsa puntata. Il ragazzo ha replicato dicendo che la redazione avesse vietato ai corteggiatori di invitare a ballare i tronisti. Maria è sembrata cadere dalle nubi, ed ha detto a Marco che ci avrebbe dovuto provare ugualmente. Successivamente, anche Jakub ha confermato la versione di Marco dicendo che gli autori avessero realmente dato queste disposizioni.

Questa regola ha lasciato spiazzati i telespettatori, in quanto non si era mai sentito parlare di ciò prima d’ora. Ad ogni modo, la conduttrice ha voluto soprassedere su tutta questa situazione ed ha chiesto a Sara con chi volesse ballare, sperando probabilmente che avrebbe scelto Marco. Lei, però, ha fatto il nome di Jakub. La De Filippi, così, durante il ballo, non ha fatto altro che discutere con Marco spronandolo a fare gesti verso Sara, fino a spingerlo fisicamente al centro studio per provare a togliere la ragazza dalle braccia di Jakub. Sara non ha accettato e lui è tornato timidamente al suo posto. Terminato il ballo, poi, Maria ha spiegato di essere stata lei a forzare il giovane per fargli capire che, se anche si fosse beccato un due di picche, non sarebbe stata la fine del mondo. Il comportamento assunto dalla padrona di casa nei riguardi di Marco ha colpito molto il pubblico. La donna non riesce a contenersi quando nutre una preferenza verso qualcuno e, in questo caso, è palese la sua propensione verso Marco, sta di fatto che sta facendo di tutto per spingerlo tra le braccia della tronista. Riuscirà nel suo intento?

Flavio Ubirti è uscito in esterna con Martina, con cui c’è stato un bacio. In studio entrambi sono apparsi molto felici e sereni per quanto accaduto. L’esterna con Nicole, invece, è stata caratterizzata da discussioni, in quanto la ragazza ha ammesso di essere stanca di subire alcune dinamiche che si verificano in studio, specie in riferimento a Martina. In puntata Nicole è apparsa alquanto provata e risentita, sta di fatto che si è limitata ad accusare Flavio di non essere stato empatico nei suoi confronti e di non essere abbastanza interessato a lei, ragion per cui ha deciso di andare via e lui l’ha seguita dietro le quinte.