Solo ieri è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato il programma insieme, tra gli sfottò e l’ilarità dei presenti. Come preannunciato dagli opinionisti, però, la loro relazione pare sia durata come un gatto in tangenziale. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, infatti, pare che tra i due le cose siano già giunte al capolinea. La registrazione inerente la scelta è avvenuta lo scorso 10 novembre, e i due pare fossero in crisi già da un po’ di giorni, dunque, è proprio il caso di dire che la relazione sembrerebbe essere finita prima ancora di cominciare. Ad ogni modo, a dare qualche informazione in più sulla vicenda ci ha pensato la diretta interessata.

Cosa è successo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo Uomini e Donne

La storia tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno pare si sia già conclusa dopo poco dalla loro uscita da Uomini e Donne. A far trapelare queste indiscrezioni ci ha pensato, in un primo momento, Lorenzo Pugnaloni. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, pare proprio che tra i due ci sarebbero state delle liti molto forti che li avrebbero spunti a troncare la conoscenza. A rendere il tutto ancora più esplicito, però, ci ha pensato Cinzia. La dama, infatti, mediante il suo account Instagram ha condiviso dei contenuti alquanto inequivocabili.

Nello specifico, la protagonista ha condiviso alcuni momenti inerenti la scelta fatta a Uomini e Donne, e in sottofondo ha deciso di inserire la canzone di Marco Mengoni “Mandare tutto all’aria”. A rendere ancora più esplicito il concetto, poi, è stata la scelta di inserire anche l’emoticon raffigurante un cuore spezzato.

La reazione di Cinzia alla rottura con Rocco e possibile ritorno a UeD?

Alla luce di quanto emerso, dunque, sembrerebbe alquanto inequivocabile intuire come siano andate le cose tra i due. La fine della frequentazione, così come pronosticato da molti, non pare abbia turbato più di tanto Cinzia Paolini. Mediante Facebook, infatti, la donna ha condiviso altri contenuti inerenti la scelta, tra cui anche un post divertente in cui veniva fatta ironia sul modo freddo e distaccato in cui lei stessa ha letto la lettera d’amore di Rocco.

Inoltre, quest’oggi Cinzia ha condiviso con i suoi fan dei video in cui si è mostrata mentre faceva una piega da un parrucchiere. Il suo volto era raggiante e sereno, cosa che ha spinto molti a credere che, in realtà, non sia minimamente turbata dall’accaduto. Adesso, però, non resta che attendere per vedere se i due avranno la possibilità di tornare a Uomini e Donne, oppure se la loro presenza in studio è stata categoricamente depennata.