Oggi, martedì 25 novembre, a Uomini e Donne ci sono stati vari show, sia per quanto riguarda il Trono Over sia per il Trono Classico. Ci sono state scene esilaranti, sceneggiate e discussioni accese.

Momenti imbarazzanti e pesanti accuse al Trono Over di Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento piuttosto imbarazzante che ha riguardato Alessio Pili Stella. Il cavaliere sta uscendo con una dama di nome Jone, con cui ci sono stati anche dei baci e le cose sembra stiano andando a gonfie vele. Durante il dibattito, però, Alessio ha ripetuto più volte “con Jone“, cosa che ovviamente, in men che non si dica, ha scatenato l’ilarità dei presenti, specie di Tina Cipollari.

Successivamente c’è stata una discussione tra Sebastiano Mignosa e Arcangelo Passirani. Quest’ultimo è stato accusato anche da Barbara De Santi di aver parlato male del programma, dicendo in giro che fosse tutto finto. Lui si è molto arrabbiato, arrivando addirittura a giurare sui suoi figli per discolparsi dalle accuse. Maria De Filippi è intervenuta per porre fine alla discussione considerando inopportuno arrivare a tirare in ballo i figli.

Nuovo scontro tra Sara e Cristiana a Uomini e Donne

L’attenzione è poi passata a Cristiana Anania, che in esterna ha baciato Ernesto. Questo ha fatto arrabbiare Federico, che è in panchina da un po’ di settimane. Durante il dibattito, poi, è intervenuta Sara Gaudenzi, che ne ha approfittato per manifestare, ancora una volta, il suo astio nei riguardi della collega di trono. La ragazza ha cominciato innanzitutto a criticare la lettera che Cristiana ha letto in una precedente puntata, reputandola ridicola e priva di valore. A seguire, poi, ha attaccato Jakub dicendo di essere rimasta male quando, durante il confronto con Cristiana in cui la ragazza si è scusata con il corteggiatore, lui non l’ha difesa dalle stoccate della Anania.

Jakub si è discolpato dicendo di non aver voluto dare adito alle frecciatine di Cristiana in quanto non ha dato alcuna importanza alla cosa. Successivamente, poi, Sara ha anche attaccato Cristiana dicendo che suoi social si serve di tutti i commenti negativi contro di lei per mandarle stoccate e metterla in cattiva luce. Il pubblico da casa è rimasto esilarato dallo scontro, che ormai è diventato l’unica nota positiva del trono di Cristiana.

Show di Angela dopo il bacio tra Flavio Ubirti e Nicole

Flavio Ubirti ha portato in esterna Nicole, con il quale è scattato un bacio, cosa che ha infastidito le altre corteggiatrici. Martina è rimasta profondamente delusa, in quanto il tronista in precedenza le ha detto delle cose molto importanti. Angela, invece, ha preferito dare luogo ad uno dei suoi soliti show. La napoletana ha attaccato Flavio esortandolo a scendere dal piedistallo e a smettere di prendere in giro le ragazze che stanno facendo “sacrifici” per corteggiarlo, tipo lei. Alla fine, infatti, la ragazza ha manifestato la volontà di eliminarsi.