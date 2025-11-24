Il trono di Cristiana Anania a Uomini e Donne ha iniziato a movimentarsi nel momento in cui sono nate le discussioni con Sara Gaudenzi, come accaduto nelle precedenti puntate, che hanno cominciato a divertire molto il pubblico da casa. Ad ogni modo, pare che a rendere la situazione movimentata ci stanno pensando anche delle segnalazioni che stanno trapelando sui social in questi giorni circa un corteggiatore della Anania, ovvero, Simone Bonaccorsi.

Le segnalazioni su Simone Bonaccorsi di Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne pare ce ne sia uno che non sarebbe molto sincero. La persona in questione è Simone Bonaccorsi. Il ragazzo è stato oggetto di svariate segnalazioni, che hanno cominciato a diffondersi alcuni giorni fa, fino a diventare sempre più insistenti e fondate nelle ultime ore. Nello specifico, pare che il ragazzo non abbia chiuso del tutto la precedente relazione. Sembrerebbe infatti, che ci sarebbero ancora degli strascichi, in quanto la storia d’amore si sarebbe conclusa, forse neppure del tutto, in un periodo troppo prossimo alla partecipazione del giovane alla trasmissione, ma non è tutto.

In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha riportato la segnalazione di un utente, con tanto di foto a corredo, volta a screditare ulteriormente l’immagine del ragazzo. In particolare, l’utente in questione ha mostrato un’immagine in cui è ripreso Simone in un locale a Marrakesh in compagnia di una donna che, a detta di questa persona, sarebbe uno dei tanti flirt che il giovane avrebbe avuto in questo periodo di partecipazione al programma.

Bugie a Maria De Filippi e alla redazione di UeD

A rendere la situazione ancora più incresciosa è il fatto che la foto risalirebbe ad un periodo in cui Simone si assentò da Uomini e Donne, e Maria De Filippi giustificò la sua mancata presenza dichiarando che il ragazzo fosse impegnato in delle sfilate. Alla luce di questa segnalazione, dunque, sembra alquanto evidente che il ragazzo abbia mentito, non solo alla tronista, ma anche alla redazione del programma che si fa sempre in quattro per i protagonisti che ne prendono parte. Per il momento Simone non è minimamente intervenuto sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere che succederà.