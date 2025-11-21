La puntata del 21 novembre di Uomini e Donne è cominciata con il continuo di quanto accaduto ieri per quanto riguarda Guido Ricci e Federica. I due sono stati spinti dai presenti ad uscire dal programma, anche perché la loro permanenza sembrava ormai troppo forzata. Poi c’è stata una lite molto accesa tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

L’uscita forzata da Uomini e Donne di Guido Ricci e Federica

Dopo numerose polemiche, attacchi e discussioni, nella puntata di oggi di Uomini e Donne Guido Ricci e Federica hanno lasciato il programma insieme. La loro uscita di scena, però, non ha avuto nulla di emozionante, in quanto si può dire che i due siano stati costretti ad andare via. Per buona parte della puntata si è parlato del fatto che la donna sembrasse pronta a viversi questa storia al di fuori, mentre lui fosse ancora titubante.

Guido si è appigliato a varie motivazioni per giustificare il suo comportamento, come ad esempio la volontà di sorprendere la donna in un altro momento. Ad ogni modo, alla fine i due sono stati messi alle strette, così Federica si è alzata in piedi ed ha invitato Guido ad uscire dal programma. Lui ha accettato e i due sono andati via tra le battute e l’ilarità degli opinionisti, i quali hanno pronosticato un rapido ritorno in studio di entrambi.

Lo scontro di fuoco tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finite Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Le due troniste hanno avuto una discussione particolarmente accese. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui è stato mandato in onda un filmato in cui Cristiana è andata da Jakub dietro le quinte per scusarsi per come si è comportata con lui ultimamente. In studio, poi, Sara ha attaccato pesantemente la sua collega dicendo che mediante questo gesto si è voluta riproporre velatamente al corteggiatore che, tuttavia, ci ha tenuto a mettere le distanze ribadendo il suo unico interesse per Sara.

Cristiana, dal canto suo, ha negato queste insinuazioni, che sono state condivise anche da Tina Cipollari, ed ha detto di essersi voluta semplicemente scusare con il ragazzo senza alcun secondo fine. Sara ha incalzato accusando Cristiana di essere molto infastidita dal legame che si è creato tra lei e Jakub e di essere molto gelosa della situazione. La Anania, dal canto suo, ha accusato Sara di essere solo una pagliaccia.

La situazione, poi, si è inasprita ulteriormente tra le due nel momento in cui è stata mandata in onda l’esterna tra Sara e Jakub. Tra i due c’è stato un bacio, che è stato applaudito caldamente dai presenti in studio. In tale occasione, inoltre, Jakub ha confermato il suo interesse per Sara dichiarando di non essere minimamente interessato a Cristiana. In studio, poi, Jakub si è detto molto felice per quanto accaduto, così come Sara. Cristiana, invece, ci ha tenuto a specificare di non essere affatto gelosa, anzi, di essere felici per loro due. La tronista, però, non è apparsa molto credibile ai presenti.