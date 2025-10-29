Nella registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena. Prima di passare a parlare delle dinamiche del Trono Classico e quello Over di questa edizione, Maria De Filippi ha deciso di dare spazio agli ex protagonisti dell’edizione, che attualmente sono al centro di tanti gossip, stiamo parlando di Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Martina De Ioannon, invece, non era presente in quanto ha rifiutato l’invito della redazione.

La verità su quanto accaduto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: confronto a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione, riportate su Lollo Magazine, rivelano che c’è stato il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Si è partiti subito con il dire che Martina abbia rifiutato l’invito in quanto non voleva parlare di questioni intime e private per rispetto della sua famiglia. Tale scelta è stata molto criticata dai presenti in studio. L’unico a difendere a spada tratta la giovane è stato Gianmarco.

Ad ogni modo, entrando nel vivo della faccenda, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato quanto ormai tutti già sapevano, ovvero, che lui e Martina si stiano frequentando. Il ragazzo, però, ci ha tenuto a specificare che, attualmente, non si reputano fidanzati, in quanto vogliono prima capire se, effettivamente, le cose tra di loro possano funzionare oppure no. In merito a Ciro, il ragazzo ha molto attaccato Martina dandole della falsa e accusandola addirittura di averlo lasciato in quanto volesse al suo fianco una persona benestante. Gianmarco ha provato a difendere Martina, invitando Ciro a non parlare di lei in quanto assente. Ad ogni modo, tra Ciro e Martina ci sarà un ulteriore chiarimento fuori dallo studio di Uomini e Donne in quanto lui deve andare da lei a riprendere alcuni suoi effetti personali, ragion per cui avranno modo di parlare ulteriormente.

Gianmarco ha poi precisato di aver iniziato a frequentare Martina un mese dopo la rottura con Cristina. In merito a quest’ultima, la Ferrara ha attaccato Gianmarco accusandolo di essere stato con lei senza avere un reale sentimento nei suoi riguardi. A suo avviso, infatti, Steri era interessato solamente alle serate e alle occasioni lavorative che sono derivate dalla sua partecipazione a Uomini e Donne. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno molto criticato il comportamento di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon.. Maria De Filippi, invece, ha chiosato dicendo che, alla fine, sono ragazzi, e non hanno commesso nessun peccato capitale, quindi, non vale la pena mettere nessuno alla gogna. Tale blocco è durato una puntata intera, la quale verrà trasmessa oggi, mercoledì 29 ottobre.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anticipazioni Trono Classico e Over di UeD: Magda furiosa, colpo di scena per Agnese, Cristiana spiazza

Passando all’edizione di quest’anno, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne della scorsa registrazione rivelano che si è partiti da Mario Lenti. Il cavaliere sta conoscendo una dama di nome Giusy che, tuttavia, ha deciso di interrompere la conoscenza, scelta a cui è seguita una forte discussione. Gli animi poi si sono accesi a seguito degli interventi di Gemma Galgani, che è andata contro il cavaliere e contro Cinzia Paolini, che ancora sta frequentando Mario. A seguito di una discussione estenuante, poi, Cinzia ha deciso di interrompere anche lei la conoscenza con Mario. Anche Magda è intervenuta durante tale blocco e c’è stata una discussione molto accesa tra lei e Mario, al termine della quale lei stava quasi per mollare un ceffone al cavaliere, che l’ha definita superficiale.

Successivamente, poi, si è passati ad Agnese De Pasquale, e qui c’è stato un colpo di scena. La donna sta uscendo con Roberto, e tra i due le cose stanno andando a gonfie vele. Durante un ballo, i due si sono anche dati dei baci molto passionali, che hanno infastidito parecchio Federico Mastrostefano. Quest’ultimo, infatti, ha preso la parola per criticare la donna dicendole che fino a una settimana fa si disperava per lui, mentre adesso sembra innamorata di un altro cavaliere.

In merito al Trono Classico di UeD, infine, si è parlato di Cristiana Anania, che nella scorsa registrazione era assente. La ragazza ha portato in esterna Ernesto, ma i due hanno discusso in quanto lui ha accusato la tronista di aver dato troppe attenzioni a Federico. I due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro, sta di fatto che il ragazzo ha lasciato l’esterna arrabbiato. Tornata la line allo studio, poi, Cristiana ha letto una lettera in cui ha esternato i suoi stati d’animo attuali, ed ha svelato di trovarsi in un periodo un po’ confuso e difficile. Le sue parole hanno addolcito Ernesto che, alla fine, ha ballato con lei.