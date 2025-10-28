Le anticipazioni di Uomini e Donne relative all’ultima registrazione effettuata, ovvero, quella del 27 ottobre, rivelano che una coppia è stata duramente attaccata a causa di alcuni comportamenti sospetti. Anche Mario Lenti e Cinzia Paolini se la sono vista brutta, mentre Agnese De Pasquale ha fatto una scelta. Ci sono stati risvolti anche per Gemma Galgani, mentre al Trono Classico ci sono stati dei baci e delle accese discussioni.

Due coppie sotto attacco a Uomini e Donne: presunti accordi, chiusure e comportamenti strani

La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai decollata da un pezzo dal punto di vista delle dinamiche. Alcuni protagonisti hanno anche deciso di lasciare il programma, per poi farvi già ritorno, mentre altre pare siano sul punto di farlo, ma le cose hanno preso una piega inattesa. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni in merito alla scorsa registrazione, infatti, rivelano che Francesco ha chiesto a Lucia di uscire dal programma insieme. La donna, però, è apparsa titubante, sta di fatto che ha rifiutato per continuare a conoscere il cavaliere in studio. Alessio Pili Stella ha preso la parola ed ha attaccato duramente entrambi gli esponenti del parterre accusandoli di essersi messi d’accordo. Tra i tre si è aperta una discussione davvero molto luna e animata.

Passando a Gemma Galgani, invece, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con Piero. Per Magda, invece, è sceso un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di tenere e provare a conoscere. Mario Lenti, dal canto suo, sta continuando ad uscire con Cinzia Paolini. La loro frequentazione, però, considerando la considerazione che l’uomo ha detto di avere della donna, sta destando molto sgomento. In studio, infatti, i due sono stati duramente attaccati da Gianni Sperti. L’opinionista ha chiesto a Maria De Filippi di non far accomodare più i due a centro studio in quanto, a suo avviso, non sono autentici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La scelta di Agnese De Pasquale, decolla la storia tra due esponenti di UeD

Restando sempre in tema di Trono Over, poi, Agnese De Pasquale ha compiuto una scelta. Dopo aver chiudo definitivamente con Federico Mastrostefano nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, la donna ha deciso di interrompere la frequentazione anche con l’altro Federico, con il quale è stato avvistato in questi giorni in un locale mentre si scambiavano dei baci molto passionali. In studio i due hanno raccontato come siano andate le cose. Per contro, la donna ha deciso di concentrarsi solamente su Roberto.

Sebastiano Mignosa sta frequentando Federica, con la quale c’è stato anche un bacio. Il cavaliere proprio in queste ore è stato anche avvistato abbracciato ad una dama di UeD, molto probabilmente si tratta proprio della donna sopracitata. Per Sabrina Zago, tornata nel programma dopo la fallimentare esperienza al di fuori con Nicola, è arrivato un nuovo cavaliere, e lei ha accettato di conoscerlo.

Anticipazioni Trono Classico di UeD: tronista assente, baci e discussioni accese

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 27 ottobre Cristiana Anania era assente, e al momento non si conoscono i motivi. Flavio Ubirti, invece, è uscito sia con Nicole, sia con Martina, ed ha baciato entrambe. Angela ha duramente sbottato contro il tronista per il comportamento che ha assunto.

Sara Gaudenzi ha deciso di uscire nuovamente con Jakub, ex corteggiatore di Cristiana, e le cose tra di loro pare stiano andando abbastanza bene. In un fuori onda, però, si è visto uno sfogo particolarmente animato di Marco. Il ragazzo è apparso così infervorato con la tronista al punto da parlare davvero poco durante la registrazione.