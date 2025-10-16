A tirare troppo la corda, va a finire che si spezza. Questo è un po’ il riassunto di quanto accaduto nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati prevalentemente gli esponenti del Trono Over. Federico Mastrostefano, con i suoi modi da “Sciupafemmine” divertente e burlone, ha finito per rimanere senza dame. Ma non solo. Ecco tutto quello che è successo.

Al Trono Over di Uomini e Donne Federico Mastrostefano viene liquidato dopo alcuni comportamenti

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Sabrina Zago, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con Ernesto, ed ha voluto proseguire solamente con Nicola. Di quest’ultimo, però, non si fida totalmente, sta di fatto che ha ancora delle incertezze e vuole darsi del tempo prima di lasciarsi andare emotivamente. Ernesto, intanto, ha chiesto il numero di Cinzia Paolini, e la cosa ha infastidito parecchio Rocco, il quale ha detto di non essere disposto a tollerare che la dama esca anche con altri uomini.

Al centro dell’attenzione, poi, ci è finito Federico Mastrostefano. Si è partiti da un post puntata in cui il cavaliere si è avvicinato ad Agnese De Pasquale per poter parlare con lei e chiarire alcune cose. Dopo questo evento, durante i quali i due sembravano aver trovato un equilibrio, Federico è uscito con Francesca, una ragazza nuova di 10 anni più piccola di Agnese. I due si sarebbero dovuti trattenere solo per un aperitivo, in quanto Federico avrebbe dovuto incontrare Agnese per cena. La serata, però, è andata così bene che il ragazzo ha dimenticato l’appuntamento con la donna., inoltre, ha fatto leggere anche a Francesca i messaggi che gli inviava l’altra . Il cavaliere, poi, ha anche rivelato di aver bevuto un po’ troppo e, dato che non regge molto l’alcol, è stato piuttosto male. In tarda serata, infatti, avrebbe voluto incontrare la De Pasquale, ma alla fine ha preferito tornare in hotel.

Quando Agnese è entrata in studio è apparsa furiosa in quanto non tollera più i comportamenti del cavaliere. La donna ha anche reputato poco carino e corretto far leggere i suoi messaggi ad un’altra persona. Ad ogni modo, la protagonista ha interrotto categoricamente la conoscenza con Federico, ma non si è mostrata rancorosa nei riguardi di Francesca, a cui invece ha fatto i complimenti per la sua bellezza e leggerezza. Quando è giunto il momento del ballo, Rosanna Siino ha ballato con Roberto, mentre Federico è rimasto a sedere poiché nessuna ha voluto ballare con lui.

Il retroscena su Magda, Denise contro Flavio al Trono Classico

Dopo il ballo, Maria De Filippi ha notato che Mario Lenti abbia ballato con Magda, a cui nella puntata di ieri aveva dato un ultimatum. Il cavaliere ha ribadito di non voler avere concorrenza, quindi, se la donna deciderà di proseguire con Sebastiano Mignosa, lui interromperà la conoscenza. L’attenzione, poi, si è focalizzata sul fatto che Magda sia andata a letto con Sebastiano dopo poco tempo. Gianni Sperti ha difeso a spada tratta la donna dicendo che se fosse stato un uomo a comportarsi così non ci sarebbe stato alcun problema. Inoltre è venuto fuori anche un retroscena su Magda, ovvero, che la donna ha avuto una figlia quando era molto giovane, aveva solo 15 anni.

Poi si è passati al Trono Classico di Uomini e Donne. Flavio Ubirti è uscito con Denise. L’esterna sembrava essere andata bene, ma in studio la ragazzo ha sbottato contro il tronista accusandolo di comportarsi allo stesso modo con tutte. Della stessa opinione è stata anche Sara Gaudenzi, la quale ne ha approfittato per rivendicare la sua decisione di accettare il trono. Anche Martina ha attaccato Flavio dicendo di trovarlo un po’ costruito e trattenuto. Alla fine il ragazzo ha deciso di ballare con Nicole.