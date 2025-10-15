Grande ritorno nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ovvero, quello di Alessandro Rausa, che in questi giorni era stato dato per morto. Magda e Sebastiano, invece, hanno fatto confessioni bollenti, mentre Gemma Galgani ha perso il controllo. Al Trono Classico Sara Gaudenzi ha già generato scompiglio.

Torna Alessandro Rausa, Magda tra due fuochi, Gemma fuori controllo a Uomini e Donne

La puntata del 15 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con un post puntata inerente Sara Gaudenzi. La giovane è andata a riferire ai suoi genitori di essere diventata la nuova tronista del programma. Successivamente, poi, la giovane si è aperta ai microfoni dello staff della trasmissione per raccontare un po’ della sua vita e di quello che ha vissuto. Successivamente, poi, Maria De Filippi ha ospitato nel programma Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia per festeggiare il 95esimo compleanno del cavaliere. Per l’occasione, lo staff ha realizzato anche una torta. Proprio in questi giorni stavano circolando delle strane voci sul cavaliere, ovvero, alcuni avevano ipotizzato che fosse morto, ma ovviamente non è così.

L’attenzione, poi, si è focalizzata su Magda, Sebastiano Mignosa, Mario Lenti e Gemma Galgani. Si è aperto un dibattito piuttosto intenso in quanto i primi due hanno rivelato di essere stati a letto insieme. La notizia ha sconvolto Mario, il quale è rimasto profondamente deluso dal comportamento della donna. Nel frattempo, Gemma ha attaccato pesantemente Magda alludendo al fatto che lei facesse solo sesso con gli uomini e non l’amore. Maria De Filippi è intervenuta per cercare di frenare la donna, che quest’anno sembra aver perso il controllo delle sue reazioni.

Successivamente, poi, Magda ha ammesso la volontà di continuare ad uscire sia con Sebastiano sia con Mario, ma i due non sono apparsi molto favorevoli alla cosa. Il primo ha chiesto l’esclusiva alla donna, mentre il secondo l’ha posta dinanzi un ultimatum, malgrado lui abbia lasciato il numero anche ad altre persone. Magda è apparsa alquanto confusa ed ha ammesso di non sapere come comportarsi. Lei non si sente innamorata di nessuno al momento, malgrado con Sebastiano sia andata oltre. Proprio in virtù di questo, non riesce a capire il comportamento del cavaliere. La sua confusione è stata tale al punto che, nel momento in cui Maria le ha chiesto con chi volesse ballare, la donna ha fatto il nome di un terzo cavaliere, ovvero, Roberto. Alla fine, poi, Sebastiano ha deciso di chiudere con la donna, mentre Mario avrebbe voluto ballare con lei.

Sara e Cristiana si contendono un corteggiatore, la Anania viene asfaltata

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di oggi si è parlato di Cristiana Anania, la quale ha portato in esterna un corteggiatore di nome Marco. Il ragazzo è apparso molto sveglio, sta di fatto che ha detto di provare interesse anche per Sara, con cui gli farebbe piacere uscire. Anche in studio il giovane ha palesato l’interesse per entrambe le ragazze, cosa che ha indispettito Cristiana, mentre ha incuriosito Sara.

Ad ogni modo, la Anania è rimasta così delusa dal comportamento del ragazzo al punto da decidere di eliminarlo, mentre la Gaudenzi l’ha tenuto. Quest’ultima, poi, ne ha approfittato per fare un discorso a Cristiana dicendole che, a suo avviso, il suo comportamento sia dettato semplicemente da alcune insicurezze che ha, ma che dovrebbe cercare di superare in un altro modo. Anche la conduttrice è apparsa alquanto d’accordo con questo pensiero, sta di fatto che ha invitato la Anania a godersi di più il percorso senza viverlo come una sorta di “gara” tra lei e Sara. Il pubblico da casa, nel frattempo, è apparso piuttosto spazientito dal modo di fare di Cristiana, sta di fatto che in tanti hanno applaudito chi è intervenuto contro la ragazza asfaltandola.