La puntata odierna di Uomini e Donne è partita da Mario Lenti e le numerose dame che sta conoscendo. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo a causa di alcune decisioni che sono nate.

Gemma e Marina chiudono con Mario Lenti: scoppiano liti al Trono Over di UeD

Nuovo blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario Lenti, Magda e Marina nel corso della puntata del 7 ottobre di Uomini e Donne. Gli animi si sono infuocati nel giro di poco tempo. Si è partiti da un confronto post puntata tra il cavaliere e Marina. Quest’ultima non ha accettato di uscire a cena con lui in quanto non crede all’autenticità del suo interlocutore. Mario, però, si è subito consolato uscendo con Valeria, una nuova dama del parterre da cui è rimasto particolarmente colpito.

Passando a Gemma, poi, Mario ha accusato la donna di essere un po’ troppo accelerata nelle conoscenze. Questo suo modo di fare gli impedisce di riuscire a fare il primo passo, cosa che lui è solito fare in un rapporto. Inoltre, il protagonista ha anche specificato di non provare attrazione fisica verso la donna. La Galgani si è difesa dicendo di essere molto contenta del suo modo di essere sincero e autentico. Ad ogni modo, gli animi si sono inaspriti parecchio, al punto che Gemma si è alzata ed è tornata al suo posto piuttosto agitata. Anche Marina ha seguito la stessa scia ed ha aggiunto di voler “scappare” dal cavaliere in quanto gli fa paura il suo modo di fare troppo imperativo e, a suo avviso, finto. Mario, dunque, è rimasto solo con Magda e Valeria ed ha deciso di ballare con la prima.

La Galgani prende in giro Lenti, nascono nuove conoscenze

Dopo il ballo, Gemma Galgani ha fatto uno show eclatante in quanto ha sbottato contro Mario accusandolo di essere troppo in carne. La donna ha detto di non provare più interesse per l’uomo in quanto, riflettendoci, ha notato in lui una certa pancetta che reputa decisamente poco affascinante. Tina Cipollari non ha perso occasione per criticare il comportamento della dama, accusandola di fare come la volpe che non può arrivare all’uva e dice che è acerba. Della stessa opinione è stato anche Mario.

A seguire si è passati a Francesco, il cavaliere che sta conoscendo anche Gloria Nicoletti. Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, l’uomo è uscito anche con Federica, con cui si è trovato molto bene, sta di fatto che ci sono dati anche dei baci fugaci. Sulla faccenda è intervenuto anche Alessio Pili Stella, visibilmente infastidito dal comportamento della donna, dato che fino a poco tempo fa uscivano insieme.

Confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea

L’ultimo blocco è stato dedicato al confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, che sono tornati a Uomini e Donne per raccontare quanto accaduto tra di loro e perché si sono lasciati. La prima ad entrare è stata Barbara. Maria De Filippi si è subito alzata per salutarla e per parlare dell’incidente subito da sua sorella questa estate. La De Santi ha ringraziato e poi ha spiegato che uno dei motivi per cui la storia con Ruggiero si è conclusa risieda proprio nel fatto che il cavaliere non le sia stato vicino in un momento così complesso per lei.

Dopo poco è entrato in studio Ruggiero. Contrariamente a come fatto prima, la conduttrice non si è alzata per salutarlo, gesto che è stato notato da tutti i telespettatori. D’Andrea ha ammesso di non essere riuscito a stare vicino alla donna in quanto poco anni fa lui ha perso suo fratello e dopo sei mesi anche suo nipote. Le due versioni, evidentemente a contrasto, su quanto accaduto sono state esposte con un certo livore da parte di entrambi, specie da Barbara. Ad ogni modo, la De Santi ha rincarato la dose dicendo di comprendere il malessere di Ruggiero, tuttavia, si sarebbe potuto risparmiare di pubblicare contenuti sui social che lo ritraevano in giro con gli amici proprio nei giorni più difficili per lei e la sua famiglia. La discussione si è protratta per un po’ di tempo e, alla fine, la dama ha chiosato dicendo che il cavaliere si fosse studiato bene il copione da recitare per passare per il buono e la vittima della situazione.