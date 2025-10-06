Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne relative al periodo che va dal 6 al 10 ottobre rivelano che ci saranno dei grandi ritorni e confronti nello studio della trasmissione per quanto riguarda il Trono Over. Come se non basse, poi, al Trono Classico non mancheranno dei confronti molto accesi che riguarderanno entrambi i tronisti. Vediamo tutto quello che succederà.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Trono Over dal 6 al 10 ottobre: ritorni, decisioni e prese in giro

Altra settimana fervida di colpi di scena e di dinamiche nello studio di Uomini e Donne. Le anticipazioni di questa settimana, di fatti, rivelano che si inizierà dal continuo di quanto accaduto nella puntata di venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci sarà Gloria Nicoletti, la quale scoppierà in lacrime dopo un ballo con Francesco. La dama rivelerà di essere rimasta molto male per alcune cose che le ha detto il cavaliere durante il momento di vicinanza. Federico Mastrostefano, dal canto suo, prenderà una decisione molto drastica, ovvero, continuare ad uscire solamente con Agnese De Pasquale. Questa decisione farà rimanere molto male Rosanna Siino che, di fatti, non riuscirà a trattenere le lacrime. Per Sabrina Zago arriverà un nuovo corteggiatore, che lei deciderà di tenere e di conoscere.

In studio, poi, torneranno due ex protagonisti della trasmissione, ovvero, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. I due racconteranno cosa sia successo tra di loro nei mesi scorsi e per quale ragione hanno deciso di interrompere la storia. Lui apparirà molto tranquillo e dimesso, sta di fatto che ribadirà di non voler sporcare quanto di bello c’è stato tra di loro con questo confronto, in quanto conserva un ricordo splendido. Barbara, invece, non potrà fare a meno di tirare fuori il suo carattere puntiglioso e spigoloso, sta di fatto che non farà che attaccare e mortificare il cavaliere. Alla fine, poi, la donna deciderà di rimanere in studio per conoscere altri cavalieri.

Nei prossimi giorni, poi, assisteremo anche ad un nuovo blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario, Lenti, Magda e Marina. La dama torinese deciderà di chiudere la conoscenza con il cavaliere in quanto non gradirà alcuni suoi comportamenti. La donna perderà le staffe ed inizierà a fare body shaming sull’uomo prendendolo in giro sul suo aspetto fisico, arrivando addirittura a definirlo grasso. Per tale ragione, la donna verrà molto attaccata. Anche Marina chiuderà con Mario, il quale deciderà di proseguire con Magda e una dama nuova di nome Valeria. Dopo la scenata, però, Gemma apparirà pentita nei giorni a seguire, sta di fatto che scoppierà in lacrime per Mario. Tina Cipollari la “soccorrerà” portandole in consueto rotolone di scottex per asciugare le lacrime.

Spoiler settimanali Trono Classico UeD: esterna tra Flavio e Sara, Cristiana dubita di Jakub

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni settimanali rivelano che Flavio Ubirti porterà in esterna Sara Gaudenzi, la ragazza con cui ha litigato poiché l’ha definito “moscio”. Per tale motivo, il tronista porterà in esterna un thermos di caffè per cercare di non far addormentare la giovane. L’uscita procederà molto bene, anche se in studio di saranno degli scontri. Sara confermerà di vedere Flavio non troppo dinamico per i suoi gusti e confermerà di non essere interessata alla sola bellezza. Le altre corteggiatrici attaccheranno Sara in quanto l’accuseranno di usare questo pretesto solo per creare dinamiche e stare al centro dell’attenzione. Flavio uscirà anche con Michela e Nicole, delle corteggiatrici nuove, e poi riporterà in esterna Martina Cardamone, con cui si troverà molto bene.

Cristiana Anania deciderà di uscire con Jakub. L’esterna andrà bene, tuttavia, la ragazza in studio litigherà con il ragazzo in quanto dirà di aver preso visione di alcuni contenuti presenti sui social che le hanno fatto sorgere il dubbio che lui sia a Uomini e Donne solo per visibilità. Jakub, ovviamente, proverà a smentire, ma le sue dichiarazioni non saranno particolarmente credibili agli occhi della tronista e di molti dei presenti.