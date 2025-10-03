La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con uno scontro molto movimentato tra quattro esponenti del Trono Over, con tanto di scenata totalmente fuori contesto da parte di una dama. Poi si è passati ad un altro confronto molto acceso.

Confronto tra Mario, Gemma, Magda e Marina a UeD con show finale

Altra puntata decisamente movimentata quella del 3 ottobre a Uomini e Donne. I battenti si sono aperti con quattro protagonisti a centro studio, tre dame e un solo cavaliere, ovvero, Gemma Galgani, Magda, Marina e Mario Lenti. Quest’ultimo sta uscendo con tutte e tre. Con Gemma ha pranzato all’interno di una casetta, dove i due hanno cucinato insieme e poi hanno consumato le pietanze. Durante l’uscita ci sono stati anche dei baci a stampo e la dama non ha potuto fare a meno di mostrarsi già palesemente cotta del cavaliere. Al termine della messa in onda Tina Cipollari ha ironizzato accusando Gemma di aver fatto allusioni a sfondo sessuale per tutta l’esterna.

Dopo il pranzo, poi, Mario è uscito a cena con Magda. La loro esterna è stata molto piacevole e gli opinionisti hanno subito puntualizzato il fatto che in tale circostanza Mario fosse molto più a suo agio e coinvolto dalla dama rispetto all’esterna precedente. Poi si è passati a Marina. Tra lei e Mario c’è stata solo una conoscenza telefonica, eppure in studio la dama ha attaccato ferocemente il cavaliere per non averle dato le attenzioni che desiderava. il suo comportamento è apparso surreale, al punto che anche Maria De Filippi le ha detto che stesse rincarando un po’ troppo la dose. Alla fine Mario ha deciso di proseguire con Gemma e Magda, ma quest’altra ha manifestato la volontà di guardarsi attorno nel parterre. La Galgani si è un po’ innervosita in quanto il cavaliere non è apparso molto contento quando ha detto di voler proseguire con lei, sembrava quasi fosse costretto.

Federico Mastrostefano torna indietro di 15 anni: confronto comico con tre dame

Successivamente è stata la volta di Federico Mastrostefano, che di recente ha fatto delle confessioni sul suo ritorno a UeD. Anche lui sta conoscendo tre donne. La prima è Veronica, con la quale c’è stato un avvicinamento fisico. Sulla faccenda è subito intervenuta la seconda dama, ovvero Agnese De Pasquale. La donna ha rivelato di aver appreso da lui una versione differente. dell’uscita con Veronica. Federico le avrebbe detto che la dama non volesse raccontare l’accaduto alla redazione, ma lui, sentendosi in difetto, ha raccontato la verità. La terza dama chiamata in causa è Rosanna Siino, con cui Federico è uscito senza dire nulla alle altre due dame.

Il pubblico è scoppiato a ridere in quanto, in un attimo, è sembrato di tornare indietro di 15 anni quando il cavaliere era sul Trono e dava luogo alle stesse identiche situazioni con le sue corteggiatrici. Come accadeva anni fa, grazie alla simpatia di Federico, le dame non hanno avuto il coraggio di arrabbiarsi, ma non sono apparse contente dal suo comportamento. Ad ogni modo, il siparietto a cui si è assistito ha entusiasmato il pubblico da casa che, mediante i social, non ha fatto altro che invitare Maria De Filippi a porre nuovamente Federico sul Trono, perché sicuramente sarebbe in grado di creare dinamiche degne di nota più degli attuali tronisti. Potrebbe essere un’ipotesi che la conduttrice prenderà in considerazione? Vedremo.