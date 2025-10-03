Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel parterre del Trono Over della trasmissione quest’anno ha fatto ritorno un famoso ex tronista del 2009, ovvero, Federico Mastrostefano. L’ormai 44enne atleta romano ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito al suo ritorno, ma non solo. Il protagonista ha svelato anche quali siano le sue intenzioni ed ha fatto dei commenti su alcuni protagonisti del parterre.

Federico Mastrostefano parla del suo percorso a Uomini e Donne e dei motivi che l’hanno spinto a tornare

Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne ha generato un grande clamore. Lui è stato un tronista molto discusso, per i suoi modi di fare e le grandi risate che ha strappato al pubblico, un po’ meno alle sue corteggiatrici. A tal proposito, il cavaliere ha raccontato di essersi pentito di alcune scelte fatte in passato, come ad esempio quella di uscire dal programma con Pamela, di cui non era realmente innamorato. Malgrado questo, però, i due sono rimasti in rapporti cordiali.

Federico ci ha tenuto a precisare che all’epoca aveva 29 anni, quindi si è vissuto questo percorso con una maggiore leggerezza e spensieratezza. Ad oggi, invece, le sue prospettive sono decisamente differenti. Adesso, infatti, cerca una relazione seria e stabile e sente molto di più il peso delle sue responsabilità. Dietro il suo ritorno a UeD, dunque, c’è il sincero desiderio di trovare l donna giusta e di avere dei figli, considerando che è già grande d’età. Allo scopo di riuscire nell’intento, Federico ha ammesso che imparerà a corteggiare le donne, in quanto in passato, essendo stato tronista, è stato abituato a farsi corteggiare.

Cosa pensa Federico di alcuni esponenti di UeD e confessioni sulla vita privata

Tra le altre confessioni fatte, poi, Federico ha detto anche altre cose. Nello specifico, ha parlato degli esponenti del parterre sia maschile, sia femminile. Per quanto riguarda i primi, ha detto di nutrire molta simpatia per Francesco, mentre non ha un collega che gli sta particolarmente antipatico al momento, ma teme che le cose possano presto cambiare. Tra le donne, invece, reputa le più belle Rosanna Siino, Agnese De Pasquale e Federica, ma crede che un po’ tutte siano belle. Passando agli opinionisti, invece, Federico ha ammesso di sentirsi più simile a Tina Cipollari rispetto a Gianni Sperti, anche se ha definito la donna unica.

Nel corso dell’intervista al settimanale di Uomini e Donne, poi, Federico Mastrostefano ha raccontato anche alcuni dettagli inerenti la sua vita. Attualmente lavora ancora nell’ambito sportivo, in quanto fa l’allenatore di nuoto in una piscina della sua zona a Manziana. Da un po’ di tempo, però, sta lavorando ad un altro progetto, ovvero, all’apertura di una piscina tutta sua, che verrà inaugurata la prossima estate. Le sue giornate, infatti, attualmente sono molto piene. Al mattino si sveglia presto per fare colazione con sua mamma o con un amico, poi va a lavorare alla piscina prossima all’apertura, mentre il pomeriggio va a lavorare a Manziana allenando i suoi ragazzi a cui vuole tantissimo bene. La sera, invece, preferisce stare a casa a guardare un film, oppure, se non è particolarmente stanco, esce a cena con amici. Le serate in giro per locali sembrano essere un lontano ricordo al momento.