La prima settimana del Grande Fratello 2025 si è rivelata un vero e proprio ottovolante di emozioni, e i sondaggi del pubblico lo confermano. In sole 24 ore, la gerarchia di gradimento si è completamente ribaltata, mostrando come ogni confessione, lite o gaffe possa cambiare drasticamente il destino dei concorrenti. Vediamo nel dettaglio come sono cambiate le percentuali e chi sta vincendo la battaglia per l’immunità.

Anita regina indiscussa: dal 22% al 30% in un giorno

Il balzo più impressionante è quello di Anita Mazzotta. Dopo la sua toccante rivelazione sulla malattia della madre, il pubblico l’ha premiata con un’ondata di affetto, facendola schizzare dal 22% al 30% delle preferenze in un solo giorno. Un plebiscito che la incorona regina indiscussa di questa prima settimana, dimostrando che l’autenticità e la vulnerabilità pagano più di ogni strategia.

La clamorosa resurrezione di Giulia: dal 11% al 20%

Il dato più sorprendente è però quello di Giulia Soponariu. Data quasi per spacciata dopo le frasi offensive che l’hanno messa a rischio squalifica, la 19enne non solo non crolla, ma raddoppia i suoi consensi, passando dall’11% al 20%. Il suo personaggio, divisivo e senza filtri, sta evidentemente creando un forte interesse, trasformandola da possibile “eliminata morale” a seconda forza del gruppo. Un segnale chiaro: nel bene e nel male, Giulia è una protagonista.

In crescita anche il modello Jonas Pepe (dall’11% al 15%), mentre crollano le quotazioni di Donatella Mercoledisanto (dall’11% al 10%) e Grazia Kendi (dall’11% al 5%), penalizzate forse dalle recenti liti in cucina.[^1][^5]

Crollo verticale per Matteo e Francesco: la bocciatura del pubblico

Se le donne volano, chi sprofonda sono gli uomini che hanno mostrato un lato più duro e critico. Matteo Azzali, dopo le minacce di abbandono e la bomba sganciata dalla sua ex fidanzata, precipita dal 2% fino a scomparire dai radar dei sondaggi più recenti, segno di una popolarità azzerata. Non va meglio a Francesco Rana, che passa dall’1% a un umiliante 0%, venendo completamente bocciato dal pubblico.

La partita per l’immunità è ancora aperta, ma le tendenze sono chiare. Il verdetto finale spetta solo al pubblico, che può continuare a esprimere il proprio voto. Se non sai come fare, scopri come votare al Grande Fratello e fai sentire la tua voce per salvare il tuo concorrente preferito. La prima sentenza si avvicina.