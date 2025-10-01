Non sono passate neanche 48 ore dall’inizio della nuova era del Grande Fratello targata Simona Ventura, e la Casa è già epicentro di una tempesta mediatica. A scatenarla è stata la concorrente più giovane di questa edizione, la 19enne Giulia Soponariu, con una frase che ha immediatamente fatto insorgere il web.

La frase che scatena la tempesta

Tutto è accaduto in cucina, durante una chiacchierata informale con altri coinquilini. Commentando la sua foto ufficiale mostrata durante la prima puntata, Giulia ha espresso il suo disappunto con parole inaccettabili: “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”. Un’espressione che ha trasformato un commento estetico in un grave scivolone, utilizzando un termine dispregiativo e offensivo nei confronti delle persone con sindrome di Down.

giulia l’ossigenata ha appena usato la parola down per descrivere se stessa io trovo questo comportamento squallido pensando al mio cuginetto che ha questa sindrome e deve vedere questa ragazza schernirlo, cosa vogliamo fare @GrandeFratello @AlfonsoSignori1 @Codacons ???😔 pic.twitter.com/JKXWT2lqqv — sora lella (@smarginatvra) September 30, 2025

Il web insorge: chiesta l’espulsione

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. In pochi minuti, il video della conversazione è diventato virale su X (ex Twitter) e sugli altri social, scatenando una valanga di proteste. L’hashtag #squalificaGiulia ha preso piede, con migliaia di utenti che chiedono un provvedimento disciplinare esemplare da parte della produzione. Molti hanno condiviso storie personali, sottolineando il dolore e l’umiliazione che frasi del genere possono causare a chi vive la Sindrome di Down in famiglia, accusando la concorrente di banalizzare una condizione con ignoranza e superficialità.

Un precedente pericoloso e un futuro incerto

Gli autori e la conduttrice, che all’inizio del programma avevano promesso una linea dura contro cadute di stile e comportamenti scorretti, si trovano ora davanti al primo, vero banco di prova. I fan del programma ricordano precedenti simili, come il caso di Asia Valente nel GF Vip 4, che per un’espressione analoga ricevette solo un richiamo. Ma i tempi sono cambiati e la tolleranza del pubblico è a zero.

Tutti gli occhi sono puntati sulla prossima puntata: Simona Ventura e il Grande Fratello useranno il pugno di ferro? Per Giulia Soponariu, l’avventura nella Casa più spiata d’Italia potrebbe essere già arrivata, clamorosamente, al capolinea.