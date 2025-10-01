Non sono passate neanche 48 ore dall’inizio della nuova era del Grande Fratello targata Simona Ventura, e la Casa è già epicentro di una tempesta mediatica. A scatenarla è stata la concorrente più giovane di questa edizione, la 19enne Giulia Soponariu, con una frase che ha immediatamente fatto insorgere il web.

La frase che scatena la tempesta

Tutto è accaduto in cucina, durante una chiacchierata informale con altri coinquilini. Commentando la sua foto ufficiale mostrata durante la prima puntata, Giulia ha espresso il suo disappunto con parole inaccettabili: “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”. Un’espressione che ha trasformato un commento estetico in un grave scivolone, utilizzando un termine dispregiativo e offensivo nei confronti delle persone con sindrome di Down.

Il web insorge: chiesta l’espulsione

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. In pochi minuti, il video della conversazione è diventato virale su X (ex Twitter) e sugli altri social, scatenando una valanga di proteste. L’hashtag #squalificaGiulia ha preso piede, con migliaia di utenti che chiedono un provvedimento disciplinare esemplare da parte della produzione. Molti hanno condiviso storie personali, sottolineando il dolore e l’umiliazione che frasi del genere possono causare a chi vive la Sindrome di Down in famiglia, accusando la concorrente di banalizzare una condizione con ignoranza e superficialità.

Un precedente pericoloso e un futuro incerto

Gli autori e la conduttrice, che all’inizio del programma avevano promesso una linea dura contro cadute di stile e comportamenti scorretti, si trovano ora davanti al primo, vero banco di prova. I fan del programma ricordano precedenti simili, come il caso di Asia Valente nel GF Vip 4, che per un’espressione analoga ricevette solo un richiamo. Ma i tempi sono cambiati e la tolleranza del pubblico è a zero.

Tutti gli occhi sono puntati sulla prossima puntata: Simona Ventura e il Grande Fratello useranno il pugno di ferro? Per Giulia Soponariu, l’avventura nella Casa più spiata d’Italia potrebbe essere già arrivata, clamorosamente, al capolinea.