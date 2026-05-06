Martedì 5 maggio 2026 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Tra gli eventi che hanno generato maggiore scompiglio c’è stato, sicuramente, il ritorno di un ex cavaliere molto discusso, stiamo parlando di Mario Lenti. Per Cinzia Paolini, invece, è arrivata una brutta batosta, mentre al Trono Classico Ciro Solimeno ha dovuto fare i conti con una situazione molto delicata che lo ha mandato un po’ in confusione.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: torna Mario Lenti, batosta per Cinzia, lite tra Barbara e Massimo

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 5 maggio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Mario Lenti sia tornato nel parterre. Il cavaliere aveva lasciato la trasmissione un po’ di tempo fa asserendo di aver trovato una donna al di fuori. L’uomo non ha mai voluto rivelare l’identità della persona in questione, ma alcune voci sono circolate ed hanno ricondotto all’ex dama del Trono Over Magda Catozzi. A confermare la cosa, poi, ci ha pensato direttamente la dama nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Lollo. Ad ogni modo, le cose tra i due non hanno funzionato, dunque, Mario ha deciso di fare ritorno nel parterre a un passo dalla chiusura della trasmissione. Questo, dunque, vuol dire che, molto probabilmente, farà parte di UeD anche nella prossima stagione.

Voci di corridoio rivelano che sarebbe dovuta essere presente anche Magda, in quanto invitata dalla redazione per avere un confronto con Mario e raccontare cosa sia successo. La dama, però, non si è presentata, e al momento non se ne conoscono i motivi. Poi si è passati a Cinzia Paolini. La donna ha ricevuto un bel due di picche da Marco che, dopo tutte le segnalazioni che ha ricevuto, ha deciso di non presentarsi in trasmissione, con l’intenzione di non farvi più ritorno. Inoltre, pare che il cavaliere non abbia neppure intenzione di conoscere Cinzia al di fuori di UeD. Michele, dal canto suo, ha interrotto la conoscenza con le due dame che stava conoscendo, mentre Barbara De Santi ha discusso pesantemente con Massimo. Quest’ultimo ha frenato molto sul rapporto con la donna evidenziando alcuni suoi aspetti caratteriali che non gli piacciono, come l’essere troppo polemica e il non farle andare bene mai nulla. Non sembrano, dunque, esserci i presupposti per un futuro per loro.

Spoiler Trono Classico UeD: Ciro Solimeno in confusione dopo un confronto con Elisa Leonardi

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, si è partiti da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. I due sono usciti insieme ed hanno avuto un confronto dopo i recenti disguidi che ci sono stati. La ragazza ha assunto un modo di fare molto più dimesso ed ha ammesso di essere molto dispiaciuta in quanto sente di non essere la scelta e teme che questi ultimi giorni saranno gli ultimi vissuti con Ciro. Tutto questo le ha messo addosso una certa malinconia in quanto ha molta paura di perderlo. Ciro è rimasto profondamente turbato da questa situazione, sta di fatto che si è detto altrettanto dispiaciuto per le sensazioni che sta provando Elisa.

In studio, poi, i due hanno avuto un nuovo confronto durante il quale Elisa ha ribadito di non sentirsi la scelta ed ha affermato di credere che Ciro, molto probabilmente, farà una scelta di testa e non di cuore. Il tronista, però, ha chiarito che sceglierà esclusivamente seguendo le sue emozioni. Al termine del confronto, Maria De Filippi ha chiesto a Ciro chi porterà in esterna, e lui ha fatto il nome di Martina Calabrò. Quando, però, ha dovuto scegliere con chi ballare, ha scelto Elisa. Questo ha reso ancora più complicato riuscire ad intuire quale sarà la sua decisione finale, che dovrebbe essere presa la prossima settimana.