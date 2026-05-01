Manca ormai davvero poco alla scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Il tronista, rimasto unico esponente del Trono Classico della stagione, sta per portare a compimento il suo percorso tra alti e numerosi bassi. Per un attimo si era anche pensato che la scelta saltasse, considerando che Elisa Leonardi aveva preso la decisione di lasciare il programma. Le cose, però, hanno preso una piega differente e, a un passo dal momento conclusivo del trono di Ciro, la giovane si è lasciata andare a delle confessioni molto importanti.

Quando verrà registrata la scelta di Ciro Solimeno e quando terminerà questa edizione di Uomini e Donne

Nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno aveva dichiarato che avrebbe avuto bisogno di altre due o tre settimane prima di poter compiere la sua scelta. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la data dell’ultima registrazione di questa stagione del programma dovrebbe essere fissata per martedì 12 maggio 2026. Sulla base di quanto dichiarato da Solimeno, dunque, pare proprio che il ragazzo si prenderà tutto il tempo a sua disposizione prima di concludere la sua seconda esperienza in trasmissione. La sua scelta. dunque, dovrebbe essere prevista tra l’11 e il 12 maggio. Per quanto riguarda la messa in onda, invece, bisognerà attendere qualche settimana in più. La chiusura di Uomini e Donne, infatti, salvo modifiche dell’ultimo momento, pare sia prevista per venerdì 29 maggio. Dunque, la scelta di Ciro andrà certamente in onda nel corso di quella settimana.

Le parole inattese di Elisa Leonardi a un passo dalla scelta di Ciro a UeD

Nel frattempo, però, Elisa Leonardi si è lasciata andare a delle confessioni su Ciro Solimeno a un passo dalla scelta a Uomini e Donne. La ragazza ha rilasciato un’intervista al settimanale della trasmissione in cui ha speso tante belle parole su Ciro. Nello specifico, ha detto che il tronista le ha acceso qualcosa dentro, non si tratta solo di attrazione, ma di qualcosa di molto più forte e intenso in grado di smuoverle emozioni latenti. La ragazza, inoltre, ha spiegato che con Ciro è sempre stato tutto molto naturale, non c’è mai stato bisogno di costruire nulla di artefatto. Con lui si sente se stessa, cosa che reputa imprescindibile per il buon funzionamento di un rapporto. Elisa, inoltre, ha spiegato di sentirsi ascoltata e capita da Solimeno, cosa che al giorno d’oggi non è affatto scontata.

Insomma, parole decisamente importanti e cariche di significato che assumono un peso decisamente importante considerando il momento in cui sono state pronunciate. Nelle puntate di UeD che stanno andando in onda in questi giorni, però, Elisa sta tirando fuori sensazioni del tutto differenti, fino al punto da dichiarare addirittura di voler concludere il suo percorso. Alla luce di queste recenti dichiarazioni, però, i comportamenti assunti dalla giovane in puntata vengono ridimensionati e catalogati come pure reazioni di pancia, prive di un reale fondamento razionale. Come se non bastasse, poi, in queste ore Elisa ha pubblicato anche una Storia su Instagram in cui ha scritto che ciò che è destinato ad essere nostro, lo diventa sempre. Frase che in molti hanno ricondotto proprio alla sua situazione con Ciro. Martina Calabrò, per contro, sta adoperando la via del silenzio risultando poco attiva sui social e silente sotto ogni punto di vista. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.