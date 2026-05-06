La puntata del 6 maggio di Uomini e Donne è cominciata dal Trono Over, con un blocco dedicato a Cinzia Paolini e Marco. La donna ha preso una decisione che ha generato un bel po’ di sgomento. Passando al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha ricevuto una doccia fredda a causa di una decisione di Elisa Leonardi.

Cinzia Paolini dà un’altra chance a Marco a Uomini e Donne e viene attaccata

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una situazione in sospeso, ovvero quella tra Cinzia Paolini e Marco. Dopo le segnalazioni trapelate in questi giorni, i due hanno raccontato di essere usciti a cena per poter parlare di quanto accaduto. Il racconto è durato un bel po’ di tempo, ed è stato scandito come sempre dal modo eloquente di esprimersi di Cinzia e dal fare dimesso di Marco. Alla fine, poi, nonostante tutto, la donna ha deciso di andare avanti nella conoscenza, ma di essere molto titubante nei riguardi del cavaliere in quanto deve valutare attentamente la situazione prima di prendere decisioni azzardate.

Gli opinionisti hanno molto attaccato Cinzia, reputando il suo comportamento molto strano. La sua tolleranza e diplomazia nell’affrontare la faccenda ha spiazzato parecchio. Lei si è difesa dicendo di provare comunque dei sentimenti per Marco, ragion per cui non riesce ad interrompere la conoscenza di punto in bianco. Cinzia, piuttosto, ha detto di preferire prendersi del tempo per “studiare” Marco e valutare eventualmente il da farsi. Neppure alla luce di queste considerazioni, però, gli opinionisti sono riusciti a comprendere la scelta della donna. La situazione si è complicata ulteriormente quando è emerso che i due si siano anche baciati. Malgrado le critiche, la coppia è rimasta sulla stessa posizione.

Storia al capolinea tra Davide e Cristina: le motivazioni

Successivamente si è passati a Cristina e Davide, i quali hanno interrotto la conoscenza. A prendere questa decisione è stata la dama che, a seguito di forti incomprensioni, ha ritenuto opportuno prendere una decisione così drastica. Cristina ha accusato Davide di essere solito sparire, cosa che ha condotto il rapporto verso un raffreddamento graduale, che ha portato l’interesse a scemare. Davide ha confutato la versione dei fatti della dama ed ha fatto inasprire ulteriormente gli animi confessando che tra di loro ci sarebbe stata una certa intimità. Lei ha subito messo le cose in chiaro dicendo che si sono limitati a scambiarsi dei baci sul letto. Alla fine i due sono tornati ai loro rispettivi posti dichiarandosi completamente liberi di conoscere altri protagonisti.

Gianpaolo, poi, ha preso la parola per interrompere la conoscenza con Gemma Galgani. Il cavaliere, con estrema calma ed educazione, ha detto di essersi trovato molto bene con la donna, ma di essersi reso conto di non avere nei suoi riguardi un trasporto emotivo, ragion per cui preferisce interrompere ogni tipo di contatto con lei. Gemma, dal canto suo, non ha potuto fare altro che accogliere la decisione del cavaliere, non riuscendo a mascherare un po’ di rammarico.

Ciro Solimeno scopre che Elisa Leonardi si è eliminata da UeD

Il clima è diventato piuttosto serio nel momento in cui Maria De Filippi ha parlato con Ciro Solimeno informandolo di una decisione inaspettata da parte di Elisa Leonardi. La ragazza ha preso un aereo ed è tornata a casa sua eliminandosi definitivamente dal programma. Ciro è rimasto spiazzato, in quanto non si aspettava un simile comportamento da parte della corteggiatrice. Il suo atteggiamento, però, non fa che confermare, a suo avviso, tutti i dubbi che lui ha sempre espresso nei suoi riguardi. La conduttrice ha poi invitato Ciro ad esprimere i suoi pensieri rivelando quali siano le sue intenzioni a riguardo. Solimeno ha ammesso di essere molto confuso e di non sapere come comportarsi.

Martina Calabrò è intervenuta dicendo di essere stanca di assistere a questi continui tira e molla tra Ciro ed Elisa. Il fatto che il tronista continui a chiedere dimostrazioni alla ragazza, a suo avviso, è segno di un forte interesse nei suoi riguardi. Secondo Martina, nel momento in cui certe cose non arrivano dall’altra parte, forse sarebbe il caso di lasciar perdere, invece di continuare ad insistere. Al termine del confronto, Ciro ha chiesto alla conduttrice di poter uscire dallo studio, non per andare a riprendere Elisa, ma per riflettere in quanto è molto confuso. Di conseguenza, poi, è uscita anche Martina.