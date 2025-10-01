Il Grande Fratello ha appena aperto i battenti, ma la Casa registra già la sua prima, profonda crepa. Protagonista è Matteo Azzali, l’ex pugile di 47 anni entrato con una storia di rinascita da raccontare. Dopo neanche 24 ore, il concorrente è crollato, minacciando di fare le valigie a causa di un “mood” che non gli appartiene e di un clima che sente troppo distante da sé.

Lo sfogo nella notte: “Se è così, me ne vado”

Mentre la maggior parte dei concorrenti dormiva, Matteo si è lasciato andare a un amaro sfogo con il coinquilino Francesco Rana, confessando tutto il suo disagio. Il problema? Un’evidente differenza di età e di approccio con il resto del gruppo, composto in gran parte da ventenni. Cori da stadio, urla e un’atmosfera goliardica che stride con la missione che si era prefissato.

Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero”, ha sbottato Azzali. “Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani”.

Il vero motivo della crisi: uno scontro generazionale

Matteo, che ha dovuto reinventarsi dopo un grave incidente che ha interrotto la sua carriera sul ring, non ha alcuna intenzione di snaturarsi per le telecamere. “Io non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno. Io ho quasi 50 anni, voi ne avete 20, ci sta, lo capisco e non voglio criticare, ma non fa per me”.

La sua frustrazione è palpabile quando conclude il suo ragionamento, mettendo in chiaro la sua posizione:

“Io non sono venuto qui a fare il pagliaccio e nemmeno l’idiota. Sono venuto per dare un esempio. Se posso darlo ok, altrimenti ciao”.

Si tratta del primo, vero scontro generazionale di questa edizione: da una parte l’esperienza di un uomo con un vissuto importante, dall’altra l’esuberanza di un gruppo di giovani. Riuscirà Matteo a trovare il suo posto o la sua sarà l’uscita di scena più veloce della storia del reality? La sua crisi apre ufficialmente il primo, grande interrogativo del Grande Fratello 2025.