Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Over, dove sono nate delle discussioni tra dame e cavalieri a causa di alcune incomprensioni. Al Trono Classico, invece, c’è stata una discussione tra Flavio Ubirti e una corteggiatrice. Ecco cosa è successo.

Scontro tra Francesco e Agnese a Uomini e Donne, Gemma fuori controllo

Sabrina Zago ha deciso di interrompere la conoscenza con Joseph nella puntata del 2 ottobre di Uomini e Donne. Poi si è passati a quattro cavalieri. Roberto, un nuovo cavaliere, è uscito con Agnese De Pasquale. Durante il loro confronto, però, è intervenuto Francesco, il quale ha puntualizzato di essere uscito anche lui con Agnese e di essere stati anche molto vicini. La donna, però, si è allontanata da lui quando ha scoperto che lui stesse uscendo anche con Gloria Nicoletti.

Tra i due c’è stato un battibecco alquanto acceso. Francesco ha ribattuto accusando Agnese di aver messo gli occhi su Flavio Ubirti. Lei non ha negato di guardarlo durante le puntate, ma semplicemente perché è un bel ragazzo e non per altri fini. Ad ogni modo, i due hanno deciso di non vedersi più, ma i presenti hanno supposto che entrambi siano in realtà ancora interessati l’uno all’altra. Guido Ricci, poi, ha preso la parola per continuare a ribadire di credere che Gloria Nicoletti sia ancora interessata a lui. La donna, per l’ennesima volta, ha detto di non provare più nulla per lui, sta di fatto che ha voluto ballare con Francesco. Dopo il ballo Gemma Galgani ha continuato a prendere in giro Magda parlando in dialetto romanesco e facendole addirittura il gesto delle corna. Sui social il pubblico è apparso alquanto spazientito dal comportamento della dama, che sembra incontrollabile. Parlando sempre di Trono Over, poi, Arcangelo è uscito con Tatiana e i due hanno raccontato anche di essersi dati un bacio molto appassionato. L’uomo è rimasto così intrigato dalla donna al punto da decidere di continuare ad uscire solo con lei.

Gloria ha notato un distacco da parte di Francesco S.! Come proseguirà la loro conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/SLRc5cT7mM — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 2, 2025

Sara contro Flavio, Cristiana esce con un ragazzo nuovo

Si è passati, poi, al Trono Classico nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Flavio Ubirti, che in un’intervista ha fatto delle confessioni molto interessanti, ha portato in esterna Denise, con cui si è trovato molto bene ed ha detto di apprezzare soprattutto il suo essere molto determinata. L’esterna è stata molto tranquilla e lineare, sta di fatto che al termine è intervenuta Sara Gaudenzi la quale ha preso nuovamente la parola per accusare Flavio di essere troppo noioso. La ragazza ha fatto una sorta di show in romanesco, al termine del quale il tronista è intervenuto dicendo che se non le sta bene come sia fatto, può anche andare via. Inizialmente la ragazza si è alzata per uscire, ma poi è stata trattenuta da alcune domande e, alla fine, è rimasta. Durante tale blocco Maria De Filippi non è riuscita a trattenere una certa simpatia per la ragazza che, di fatti, stando alle anticipazioni,diventerà la nuova tronista.

Cristiana Anania è uscita con Manuel. Il ragazzo l’ha portata in giro per Roma e i due hanno trascorso dei momenti molto divertenti e piacevoli. Al termine dell’uscita, però, la tronista ha ammesso di essere un po’ confusa in quanto non sa se il ragazzo le piaccia solo perché lo vede come un amico con il quale divertirsi, oppure se tra di loro potrà nascere qualcosa di importante. Naturalmente, solo il tempo potrà fornire le risposte giuste. Jakub, invece, non è stato portato in esterna questa volta.