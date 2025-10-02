L’attuale tronista di Uomini e Donne, Flavio Ubirti, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale ha fatto delle confessioni molto private sulla sua vita. Il giovane ha raccontato del suo unico grande amore, della sua carriera calcistica, dei suoi sogni, le sue ambizioni, di cosa si aspetta da questo percorso ed ha descritto quale sia il prototipo di donna da cui scappa a gambe levate. Questa è sicuramente un’occasione per capire meglio cosa si cela dietro quella corazza fatta di sorrisi e modi sembra garbati e pacati.

Flavio Ubirti racconta della sua vita privata, la famiglia e il prototipo di donna da cui fugge

Tra i tronisti più belli e più apprezzati della storia di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Flavio Ubirti. Il giovane ha colpito sin da subito tutti i presenti per la sua bellezza, ma non solo. Il ragazzo ha anche dei modi di fare molto garbati e gentili, ragion per cui viene da chiedersi se sia “vero” oppure no. Nel corso di una recente intervista, Flavio ha svelato un po’ più di lui. Innanzitutto ha chiarito che i suoi modi di fare siano il frutto dell’educazione rigida ricevuta dalla sua famiglia. I suoi genitori hanno sempre cercato di trasmettergli valori alti, che lui custodisce con molta premura. Questo è anche il motivo per cui disdegna completamente il termine “malessere” riferito ad un uomo. A suo avviso, infatti, una relazione deve arricchire le persone, deve aggiungere qualcosa alla vita dell’altro e, soprattutto, vede far stare bene e mai male.

Alla luce di questo, Flavio ha anche chiarito di non avere un prototipo definito di donna ideale, tuttavia, sa perfettamente quale sia il tipo di persona che non vuole assolutamente al suo fianco. Nel dettaglio, non fanno per lui le donne troppo possessive, che cercano in tutti i modi di togliere gli spazi all’altro, oppure le donne bugiarde e che tendono costantemente a sminuire l’altra persona. Per quanto riguarda il suo ideale estetico di donna, invece, Flavio ha ammesso che adesso non ne ha uno, ma fino a poco tempo fa aveva Federica Nargi.

Il tronista di UeD racconta del suo primo amore e svela i suoi sogni nel cassetto

Parlando della sua vita privata, poi, Flavio ha confessato di essere stato innamorato una sola volta. La relazione in questione è durata 4 anni e lui conserva ricordi meravigliosi. Tutto è stato bellissimo, anche se verso al fine sono sorti dei problemi a causa di alcune incompatibilità caratteriali. Dopo svariate discussioni, e la consapevolezza che i sentimenti non fossero più quelli di una volta, Flavio e la ragazza in questione presero la decisione di lasciarsi. Quella è stata l’unica volta in cui Flavio si è innamorato, pertanto, si augura tanto di riuscire a trovare nuovamente l’amore a Uomini e Donne.

Come tutti i ragazzi giovani, Flavio Ubirti ha anche tanti sogni e desideri. Per molto tempo ha desiderato ardentemente di riuscire ad emergere nel mondo calcistico fino ad arrivare alla Serie A e, perché no, riuscire a giocare partite importanti come quelle di Champions League, oppure dei Mondiali. Da poco, però, si è allontanato dalla carriera calcistica, ragione per cui i suoi sogni sono anche cambiati. Prima di andare a dormire, infatti, ad oggi sogna anche come sarà la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Il ragazzo, ovviamente, si augura di riuscire a trovare una persona in grado di renderlo felice e con cui costruire qualcosa di importante. Tra 10 anni, infatti, si vede realizzato dal punto di vista sentimentale, con una famiglia e dei figli. Mentre dal punto di vista professionale spera di riuscire a portare a termine dei progetti a cui sta lavorando.